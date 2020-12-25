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İnsanlığın öldüğü an, kazazedenin telefonu çalıp kaçtı

25.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Denizli’de kaza yapan moto kuryenin cebinden yola düşen cep telefonu, yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı.

Denizli’de kaza yapan moto kuryenin cebinden yola düşen cep telefonu, yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı. Diğer vatandaşlar yaralı gence yardıma koşarken, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anı ’insanlık ölmüş’ dedirtti.
Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir lokantanın kuryeliğini yaparak geçimini sağlayan Alper Tolga Özcan, geçtiğimiz günlerde trafik kazası yaşadı. Kaza sırasında kavşakta kendisini fark etmeyen otomobil sürücüsünün çarpması ile montunun cebinde bulunan telefonu düştü. Olayın ardından telefonunun olmadığı fark edene Özcan, çevredeki güvenlik kameralarına baktığı sırada başına gelenleri fark etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan on anlarda, çarpmanın etkisi ile kuryenin cebindeki telefon yaklaşık 3 metre uzağa düşüyor. Kazayı gören birçok vatandaş, insani duygular ile yaralı kuryeye yardımcı olmak için yanına koşuyor. Birkaç kişi ise o sırda telefonun yanından geçmesine rağmen fark etmeyerek kuryenin yardımına koştu. O sırada yerdeki telefonu fark eden bir şüpheli, telefona yönelerek yerden aldı. Yerden aldığı telefon ile birlikte kuryenin yanına gittiği sırada ise telefonu eliyle arkasında gizlemesi dikkatlerden kaçmadı. Kuryeye yardımcı olan vatandaşları dağılmasıyla aralarında katılarak, telefonu Özcan’a vermeden kayıplara karıştı.

“Bana ait telefonu yanıma kadar getirip, bana vermeden çekti, gitti”
Başından geçen olayı anlatan talihsiz Alper Tolga Özcan, güvenlik kameralarını izlediği sırada durumu fark ettiğini belirterek, “Lokanta da kurye olarak çalışıyorum. Siparişimi verdikten sonra lokantaya dönmek üzere bu yolu kullandım. O anda ara sokaktan önüme araba fırlayınca kaza meydana geldi. Cebimde telefon vardı, telefon fırlayıp gitmiş. Ben kamera kaydında gördüm. Etrafımda birçok vatandaş var. şahsın biri gelerek, telefonu alıyor. Sonra benim yanıma geliyor. Elinde telefon olduğu kamera kayıtlarında belli oluyor. Bir süre sonra gidiyor. Bana ait telefonu yanıma kadar getirip, bana vermeden çekti, gitti. Yetkililerden yardım talep ediyorum. Bana yardımcı olmaya çalışan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Herhangi bir vatandaş o şahsı tanıyorsa eğer bana yardımcı olmasını istiyorum” dedi.

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