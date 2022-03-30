İnsanlığın öldüğü görüntüler! İrpin'de sokaklar çürümüş ceset dolu

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bölgeden dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Görüntüler kan dondururken yayınlanan videoda en az 5 kişinin cansız bedeni sokakta çürümeye yüz tutmuş bir şekilde görülüyor. Öte yandan Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi.

CESETLER ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ediyor. Savaş devam ederken Ukrayna'dan kan donduran görüntüler geldi. Yayımlanan bir video Kiev'in yanı başındaki İrpin kasabasında yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Videoda en az 5 kişinin cansız bedeni sokakta çürümeye yüz tutmuş bir şekilde görülüyor.

Hiç sesin çıkmadığı ve sokakta köpeklerin dolaştığı İrpin'de yıkılmış evler, büyük hasar görmüş otomobiller, parçalanmış kaldırım ve yollar görülüyor.

YOL KENARLARI CANSIZ BEDENLERLE DOLU

En acı görüntüler ise yol kenarlarında bulunan cansız bedenler. Fotoğraflarda deri ceketli bir bireyin elinde tuttuğu pazar arabası görülüyor. Yüzü dönük olan bu kişinin ne zaman öldüğü bilinmiyor.

MARİUPOL'DEKİ YIKIM UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan savaşta liman kenti Mariupol en ağır hasarı aldı. Son paylaşılan uydu görüntüleri, saldırıların ardından nüfusu 440 binden 160 bine düşen şehirdeki neredeyse tüm yerleşim yerlerinin harabeye döndüğünü gösterdi.





