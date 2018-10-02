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"İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 22:18 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: - "İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz. Sadece insandan hukukçu olur" - "Şunu unutmayın, hiçbir millet kuruluşundan sonra varlığını korumak için Türk milleti kadar şehit vermek zorunda kalmamıştır"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz. Sadece insandan hukukçu olur." dedi.

Feyzioğlu, Kastamonu Barosu Konferans Salonu'nda düzenlenen stajyer avukatlar yemin töreninde yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun İstiklal Harbi'nin ve kahramanların şehri olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun sevgi şehri olduğunu belirten Feyzioğlu, "Bu ülke bu kadar senaryoya, Ortadoğuyu bölme parçalama planlarına rağmen en zor şartlarda dahi kucaklaşabiliyorsa, bir ve beraber oluyorsa, mezhep kavgasına, etnik çatışmalara sürüklenmiyorsa bunun arkasında Şeyh Şaban-ı Veli gibi büyüklerin bize aşıladığı nesillerden nesillere gelen insan sevgisi var. Bu nedenle her işimizi güle güle yapmamız için sebeplerimiz var." ifadesini kullandı.

Hukukçulara tavsiyelerde bulunan Feyzioğlu, "Hukuk dışında mutlaka aşkınız olsun. Yaradana, şiire, sanata, doğaya, insana dair güzelliklere aşık olun. İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz. Sadece insandan hukukçu olur. Kastamonu bunu Türkiye'ye anlatabilecek en önemli şehirlerin başında gelir." diye konuştu.

Bu ülkenin kuruluşunda çok sayıda şehit verildiğini hatırlatan Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk ve pek çoğunun yolu İnebolu'dan geçmiş silah arkadaşlarına ve İstiklal Harbi şehitlerimize rahmetlerimizi sunuyorum. Şunu unutmayın, hiçbir millet kuruluşundan sonra varlığını korumak için Türk milleti kadar şehit vermek zorunda kalmamıştır. Terörle mücadelede hainlere karşı göğsünü siper eden tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum."

Mesleğe yeni girenlerin zorluklarla karşılaşacağını anlatan Feyzioğlu, "Zorluk çekeceksiniz, doğru. Hatta büyüklerinizin çektiğinden daha fazla çekeceksiniz. Sayımız o kadar fazla ki ama bunların hepsini aşacağız. Bu zorlukların hepsini aşacak inancımız vardır. Yeter ki bir olalım, birlikte olalım." dedi.

"Fikriniz, vicdanınız, irfanınız hür olsun. Başınızı secde dışında asla kimse karşısında eğmeyin." diyen Metin Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Önünüzü cübbeniz varken ceketinizi ilikleyin ama cübbenizi iliklemeye kalkmayın. Size yeri geldiğinde şan, şöhret ve para da gelecek. Amacını şan, şöhret ve para ise çok hızlı bir şekilde baba ve annenizden aldığınız şerefli isminizi kirletirsiniz. Tertemiz isminiz sahip olduğunuz en yüce değerdir. Buna sahip çıkıp ailenize, vatanınıza milletinize layık birer avukat olun."

Konuşmanın ardından stajını tamamlayan 12 avukat yemin ederek sertifikalarını aldı.

Programa Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, Kastamonu Baro Başkanı Mehmet Çiftçi, avukatlar ve aileleri katıldı.

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