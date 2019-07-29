İnsanlık 29 Temmuz İtibariyle Dünya’ya ‘Borçlu’ Olarak Yaşıyor

Örgüt yaptığı açıklamada, "Dünyamızın doğal kaynaklarını tüketerek gelecekteki yenilenme kabiliyetini azaltıyoruz. Bu demektir ki, bu yıl geçen yıla oranla daha fazla balık avladık. Daha fazla ağaç kestik, daha fazla toprağı ekim için kullandık. Bu ayrıca, farklı ekosistemler aracılığıyla (ormanlar, toprak, okyanuslar ve göller) gezegenin karbondioksit salımlarını artık soğuramadığı anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.

Global Footprint Network adlı sivil toplum örgütü, her yıl insanoğlunun kullandığı doğal kaynakların, yerkürenin kendisini yenileyebileceği limitlerle karşılaştırarak, kaynakların kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Örgüt, bu limitlere, geçtiğimiz yıla oranla 3 gün, 20 yıl öncesine oranla ise 2 ay daha hızlı ulaşıldığını belirtti.

İnsanoğlu, 29 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yerkürenin sunduğu tüm doğal kaynakları kullanma sınırlarını doldurdu ve bu tarihten itibaren "krediyle" yaşamaya başladı.

Bazı ülkeler daha açgözlü

WWF'a göre, dünya ülkelerinin tüketim yönelimleri arasında da çok büyük farklılıklar var. Örneğin, Katar yeni yıla girdikten yalnızca 42 gün sonra, yani 11 Şubat'ta kullanma limitlerini aşarken, Endonezya bu limitlere 342 gün sonra ulaşıyor.

Eğer herkes Fransızlar gibi dünya kaynaklarını tüketseydi, her yıl 2,7, Amerikalılar gibi tüketirse de 5 tane dünyaya ihtiyaç olacaktı.

Almanya, İsviçre, Japonya, İngiltere, İtalya ve Portekiz hızında tüketim için 3 dünya, en az tüketen ülkelerden Hindistan için de 0,7 yerküreye ihtiyaç var.

Dünya geneli içinse ise bu sayı 1,7 yerküre sayısına yükseliyor.

Çözüm önerileri

WWF'in açıklamasında, herkes en düşük oranda kaynakları tüketen Endonezya gibi yaşamaya başlasa bile dünyanın kendisini yenileme tarihinin 18 Aralık olacağına işaret ederek, bir an evvel harekete geçmeyi öneriyor.

Örgüt, 1970 yılından bu yana, her yıl dünya kaynaklarının kullanım hızının limitlerini aştığını, bu tarihin, 1998'de 30 Eylül'e gerilediğini belirtiyor. Önemli bir takım acil önlemler alınırsa da 3 ay tasarruf edilebileceği göstergeleri olduğu da belirtilenler arasında.