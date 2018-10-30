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İnsanlık 44 yılda hayvanların yüzde 60'ını yok etti

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2018 15:52 | Son Güncelleme

İnsanlığın 44 yılda dünyada hayvanların yüzde 60'ını yok ettiği bildirildi.

İnsanlık 44 yılda hayvanların yüzde 60'ını yok etti

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) 59 bilim adamının katkısıyla hazırladığı raporda, insanların 1970-2014 yıllarında yerküre üzerinde memeliler, balıklar ve sürüngenler dahil hayvanların yüzde 60'ının yok olmasına neden olduğu belirtildi.

Rapor hazırlanırken 4 binden fazla türü temsil eden 16 bin 704 amfibi, sürüngen, balık, kuş ve memeli topluluğu incelendi ve 44 yıl içinde bu topluluklarda yaşayan hayvan sayısında ortalama yüzde 60 düşüş yaşandığı gözlendi.

Gıda ve kaynakların artan biçimde ve hızlı tüketiminin, milyarlarca yılda oluşan, insanlığın nihayetinde temiz hava, su ve diğer her şey için mecbur olduğu yaşam ağını tahrip ettiğine işaret edilen raporda, bu trajik kaybın medeniyetin bekasını tehdit ettiği belirtildi.

"UYURGEZER GİBİYİZ"

WWF yetkilisi Mike Barrett, "Uyurgezer gibi bir uçurumun kıyısına doğru ilerliyoruz. İnsan nüfusunda yüzde 60'lık bir düşüş olsaydı bu Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Çin ve Okyanusya'nın boşalması anlamına gelirdi. Yaptığımız bu ölçekte bir şey." ifadesini kullandı.

Birçok bilim adamı, dünyanın, ilki ilk insanların neden olduğu kitlesel yok oluşların altıncısını yaşamaya başladığına inanıyor.

Yakın geçmişte yapılan diğer araştırmalar, medeniyetin ortaya çıkışından bu yana insanlığın dünyadaki memelilerin yüzde 83'ünün ve bitkilerin yarısının yok olmasına neden olduğunu ortaya koymuştu. Bu yıkımın şu anda sona ermesi halinde bile doğanın kendini onarmasının 5 ila 7 milyon yıl alacağı ifade ediliyor.


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