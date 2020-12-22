HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'İnsanlık Covid-19’dan daha kötü salgınlar görecek'

'İnsanlık Covid-19’dan daha kötü salgınlar görecek'

22.12.2020 16:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'İnsanlık Covid-19’dan daha kötü salgınlar görecek'

Koronavirüs salgınının pandemisinin buzdağının görünen yüzü olduğunu söyleyen ve 1976'da Ebola virüsünü keşfeden Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum, insanlığın Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan bilinmeyen sayıda yeni ve potansiyel ölümcül virüsle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

1976'da Ebola virüsünün keşfedilmesine yardımcı olan ve o zamandan beri Afrika’da ortaya çıkan yeni patojenleri araştıran Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum'a göre, insanlık Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan bilinmeyen sayıda yeni ve potansiyel olarak ölümcül virüsle karşı karşıya bulunuyor. CNN International’a konuşan Tamfum, "Şimdi yeni patojenlerin ortaya çıkacağı bir dünyadayız. İnsanlar yeni tip koronavirüs salgınından daha fazlasına hazır olmalı” açıklamasını yaptı.

1970’li yıllarda genç bir araştırmacı olan Muyembe, hastaların yaklaşık yüzde 88'inin ölümüne neden olan gizemli bir hastalığın kökenini tespit etmek için alınan kan örneklerini Belçika ve ABD’deki laboratuvarlara yolladı. O zamanlar Zaire olarak bilinen hastalık daha sonra "Ebola" adını aldı. Ebola'nın tespiti ise, Afrika'nın yağmur ormanlarının en ücra kısımlarını Batı'daki yüksek teknoloji laboratuvarlarına bağlayan bir zincire dayanıyor.

"YENİ TİP KORONAVİRÜS PANDEMİSİNDEN DAHA KÖTÜ SONUÇLARI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Şimdi Batı, gelecekteki hastalıklara karşı uyarıda bulunmak için Kongo ve diğer yerlerdeki Afrikalı bilim insanlarından haber bekliyor. Bu araştırmacılardan biri olan Muyembe, daha birçok zoonotik hastalığın (hayvanlardan insanlara atlayan) geleceği konusunda uyardı. Yeni tip koronavirüs, sarı humma, çeşitli grip türleri, kuduz, AIDS, bruselloz ve Lyme hastalığı, genellikle bir kemirgen veya böcek gibi bir vektör aracılığıyla hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları oluşturuyor. HIV bir şempanze türünden insanlara atladı ve dünya çapında bir salgına dönüştü. Covid-19'un Çin'de, muhtemelen yarasalarda ortaya çıktığı düşünülüyor.

Bununla birlikte Muyembe, gelecekteki salgınların yeni tip corona virüs pandemisinden daha kötü sonuçlara neden olacağını düşündüğünü söyledi.

HER YIL POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ 3-4 VİRÜS KEŞFEDİLİYOR

Hayvandan insana geçtiği tanımlanan ilk hastalık sarı humma 1901'de keşfedildiğinden beri, araştırmacılar insanlarda hastalığa neden olduğu bilinen en az 200 virüs daha buldular. Edinburgh Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık epidemiyolojisi profesörü olan Mark Woolhouse'un araştırmasına göre, insanlarda salgın hastalığa neden olabilecek yılda üç ile dört yeni virüs türü keşfediliyor. Bu virüslerin çoğunluğu ise hayvanlardan geliyor.

EKOLOJİK YIKIM VE VAHŞİ YAŞAM TİCARETİNİN BİR SONUCU

Bilim insanları, artan virüs sayısının büyük ölçüde ekolojik yıkım ve vahşi yaşam ticaretinin bir sonucu olduğunu söylüyor. Büyük hayvanların habitat alanları zarar gördüğü için onlar tarafından avlanan fareler, yarasalar ve böcekler hayatta kalmaya devam ediyor. İnsanlarla yaşam alanları yakınlaştığı için sahip olduğu hastalıklar insanlara atlıyor ve durum yeni salgınlara neden oluyor.

EBOLA SALGINI ORMANSIZLAŞMANIN YAŞANDIĞI ALANLARDA ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlar, yaygın olarak Afrika’da görülen Ebola salgınlarının nedeninin ise yağmur ormanlarına yapılan ağır insan saldırısı olduğunu düşünüyor. 2017 yılında yapılan bir çalışmaya göre, araştırmacılar uydu verilerini kullanarak 2001 ile 2014 yılları arasında Orta ve Batı Afrika'daki yağmur ormanı sınırları boyunca yer alan 27 Ebola salgınının 25'inin yaklaşık iki yıl önce ormansızlaşma yaşanan yerlerde başladığını ortaya koydu.

VİRÜSLERİN ERKEN TESPİTİ İÇİN YATIRIMCILARA VE POLİTİKACILARA ÇAĞRI

Japonya, ABD, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Birliği, STK'lar, vakıflar ve akademik kurumlar dahil olmak üzere diğer uluslararası bağışçılardan gelen hibelerle finanse edilen INRB’de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ulusal tıbbi araştırma kuruluşu çalışanı Muyambe, "Afrika'da yeni bir virüsün ortaya çıkması, bunun tüm dünyayı etkileyeceği anlamına gelir. Ancak bu virüs erken tespit edilirse, dünyanın hastalığa karşı yeni stratejiler geliştirmesi için fırsatı olacaktır” dedi. Muyambe, ayrıca virüslerin erken tespiti için hükümetlerin ve kurululuşların bilim laboratuvarlarına yatırım yapmasının önemine dikkat çekti.

Diğer taraftan Muyambe, yıllardır yarasalarda onlarca yeni koronavirüsün keşfedildiğini ancak bir tanesi tüm insanlığı tehdit edene kadar politikacıların ve yatırımcıların bu durumu önemsemediğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Pfizer'ın korona aşısının adı belli oldu!Pfizer'ın korona aşısının adı belli oldu!
Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!

En Çok Okunan Haberler

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Adana'da fıkra gibi olay!

Adana'da fıkra gibi olay!

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

AB'den üyelerine İngiltere'ye gitmeyin tavsiyesi

AB'den üyelerine İngiltere'ye gitmeyin tavsiyesi

Pfizer'ın koronavirüs aşısının adı Comirnaty olarak açıklandı

Pfizer'ın korona aşısının adı belli oldu!

Koronavirüs Antarktika’ya da ulaştı!

Koronavirüs son kıtaya da ulaştı!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Virüsten kaçarken böyle görüntülendiler, kuyruklar kilometrelerce uzadı!

Virüsten kaçarken böyle görüntülendiler!

Hamileler korona aşısı olabilir mi?

Hamileler korona aşısı olabilir mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.