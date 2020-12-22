'İnsanlık Covid-19’dan daha kötü salgınlar görecek'

1976'da Ebola virüsünün keşfedilmesine yardımcı olan ve o zamandan beri Afrika’da ortaya çıkan yeni patojenleri araştıran Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum'a göre, insanlık Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan bilinmeyen sayıda yeni ve potansiyel olarak ölümcül virüsle karşı karşıya bulunuyor. CNN International’a konuşan Tamfum, "Şimdi yeni patojenlerin ortaya çıkacağı bir dünyadayız. İnsanlar yeni tip koronavirüs salgınından daha fazlasına hazır olmalı” açıklamasını yaptı.

1970’li yıllarda genç bir araştırmacı olan Muyembe, hastaların yaklaşık yüzde 88'inin ölümüne neden olan gizemli bir hastalığın kökenini tespit etmek için alınan kan örneklerini Belçika ve ABD’deki laboratuvarlara yolladı. O zamanlar Zaire olarak bilinen hastalık daha sonra "Ebola" adını aldı. Ebola'nın tespiti ise, Afrika'nın yağmur ormanlarının en ücra kısımlarını Batı'daki yüksek teknoloji laboratuvarlarına bağlayan bir zincire dayanıyor.

"YENİ TİP KORONAVİRÜS PANDEMİSİNDEN DAHA KÖTÜ SONUÇLARI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Şimdi Batı, gelecekteki hastalıklara karşı uyarıda bulunmak için Kongo ve diğer yerlerdeki Afrikalı bilim insanlarından haber bekliyor. Bu araştırmacılardan biri olan Muyembe, daha birçok zoonotik hastalığın (hayvanlardan insanlara atlayan) geleceği konusunda uyardı. Yeni tip koronavirüs, sarı humma, çeşitli grip türleri, kuduz, AIDS, bruselloz ve Lyme hastalığı, genellikle bir kemirgen veya böcek gibi bir vektör aracılığıyla hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları oluşturuyor. HIV bir şempanze türünden insanlara atladı ve dünya çapında bir salgına dönüştü. Covid-19'un Çin'de, muhtemelen yarasalarda ortaya çıktığı düşünülüyor.