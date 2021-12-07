“İnsanlık Daha Tehlikeli Salgınlarla Karşılaşabilir”

Henüz nasıl etki yaratacağı bilinmediği için dünyada endişe yaratan Omicron’a İngiltere’de yaklaşık 300 kişinin yakalandığı tespit edilmiş durumda.

AstraZeneca tarafından yapılan Oxford aşısının mimarı Profesör Sarah Gilbert insanlığın bundan sonra karşı karşıya kalacağı bir başka salgının, Covid’den çok daha ölümcül olabileceğini söyledi.

Üretimi ve dağıtımı ilaç firması AstraZeneca tarafından yapılan Oxford aşısının mimarı Profesör Sarah Gilbert, bir adım daha attı ve bir anma programı için hazırladığı konuşmasında, insanlığın bundan sonra karşı karşıya kalacağı bir başka salgının, Covid’den çok daha ölümcül olabileceğini söyledi.

Gilbert’a göre mevcut aşılar şimdiki Omicron varyantına dahi yetersiz kalabilir ve şimdiye kadarki sağlanan deneyimler ve çıkarılan dersler eğer iyi değerlendirilmezse yeni salgınların sonuçları çok daha yıkıcı olabilir.

“Bu salgın son tehdit değil”

Uygulanan karantinalarla dünya ekonomisinin durma noktasına gelmesine gönderme yapan Gilbert, “Bu bir virüsün hayatlarımızı ve geçim kaynaklarımızı son tehdit edişi olmayacak” dedi. Oxford Üniversitesi aşı ekibinin lideri olarak, sağlanan ilerlemelerin boşa gitmemesi için yeni bir salgına ayrılacak kaynakların şimdiden hesaplanması gerektiğinin altını çizdi.

Profesör Gilbert’a göre Omicron’la ilgili daha fazla bilgi için daha fazla zaman gerekli. Gilbert, Covid’in hücrelere tutunmasını sağlayan dikenlerinde gelişen mutasyon için “virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir” derken, hastalığın yayılmasını yavaşlatacak ve önleyecek tedbirler alınması gerekliliğinin de altını çizdi.

Gilbert aynı zamanda “Yeni bir mutasyon diye Omicron’a yakalananların çok daha fazla hasta olacağı ya da öleceği gibi bir sonuç çıkarılamaz” ifadelerini kullandı.

“Omicron Delta’ın yerini alabilir”

İngiltere’de hükümete grip salgını konusunda modelleme hizmeti sunan grubun üyesi Profesör Mark Woolhouse’a göre Omicron dünyadaki hakim varyant haline dönüşebilir.

Profesör, Güney Afrika’daki yayılma hızı bu şekilde devam ederse Omicron’un Delta’nın yerine geçebileceği düşüncesinde.

“Aşı eşitsizliği daha çok varyant getirir”

Delta, Omicron ya da sıradaki varyantlara sürpriz gözüyle bakmayan Brunel Üniversitesinden Profesör Mustafa Özbilgin endişesini, “Dünyada aşı eşitsizliği sürdükçe, dünyaya yön veren uluslar yerel değil de toplam bir çözüme gitmezse daha çok varyant görürüz” şeklinde ifade etmişti.

