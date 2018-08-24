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İnsanlık dışı görüntü! 2 yaşındaki çocuğu çamaşır makinesine attılar!

İLGİNÇ HABERLER  | 24.08.2018 17:07 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan görüntü cani bakıcının acımasızlığını gözler önüne serdi. Polonya'da iki yaşındaki çocuğu çamaşır makinesinin içine atıp kilitleyen ve bu anları çekip yayınlayan adamın videosu ortaya çıktı. Çocuğun korku dolu çığlıkları arasında yaşadığı o dehşet görüntü sosyal medyada da tepki çekti

Polonya'da annesinin evden çıktığı bir zamanda çocuğunu emanet ettiği 19 yaşındaki bakıcı, 2 yaşındaki çocuğu yakalayıp çamaşır makinesinin içine attı, yetmezmiş gibi kapağını da kapattı. Büyük korku içinde ağlayan ve genç bakıcıdan kurtulmak için çırpınan çocuğun görüntüleri yayıldıktan sonra tepkilerin odağı oldu.

İddiaya göre çocuğun annesi ve babası birlikte çalışmaya giderken 2 yaşındaki çocuğunu da başka bir arkadaşına bıraktı. Ancak görüntüde arkadaşı ve birinin daha olduğu ortaya çıktı. İki kişinin çocuğa adeta işkence ederek çamaşır makinesinin içine attığı görüntü için soruşturma başlatıldı. Görüntülerde 2 yaşındaki küçük çocuğu çamaşır makinesine atan adam kapağı kaparatak çocuğu kilitliyor. Çocuğun çamaşır makinesinde kilitlendiğinin ikincisi olduğunu söyleyerek o anları kayda alıyor.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntünün ilk olarak, soruşturmaya yardımcı olmak üzere polis tarafından tutuklanan 19 yaşındaki Mateusz S. adlı adam tarafından sosyal medyada yayınlandığı belirtildi. Ancak bu şahıs serbest bırakıldı. Daha sonra polisler, istismar sırasında çocuğun bakımıyla ilgilenen 18 yaşındaki Adam B.'yi tutukladılar.

BEBEK-FOTO

KÜÇÜK ÇOCUĞA DAHA ÖNCE SİGARA İÇİRİLMİŞ

Söz konusu görüntüleri araştıran polis, çocuğun sigara içmeye zorlandığı bir başka görüntünün de annesinin sosyal medya hesabından yayınlandığını tespit etti. 2 yaşındaki talihsiz çocuğun annesi ise, telefonunu evde bıraktığını ve görüntü çekilirken evde olmadığını ifade etti.

19 yaşındaki bakıcı Mateusz S., polis tarafından tutuklandıktan sonra serbest bırakıldı. O sırada çocuğa bakan ikinci şahıs olan Adam B. ise tutuklandı. Verilen bilgiye göre suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ancak yaşanan bu olay uzun süre hafızalardan silinmeyecek bu görüntüleri ardında bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Çocuk istismarı çamaşır makinesi

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