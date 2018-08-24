İnsanlık dışı görüntü! 2 yaşındaki çocuğu çamaşır makinesine attılar!

Polonya'da annesinin evden çıktığı bir zamanda çocuğunu emanet ettiği 19 yaşındaki bakıcı, 2 yaşındaki çocuğu yakalayıp çamaşır makinesinin içine attı, yetmezmiş gibi kapağını da kapattı. Büyük korku içinde ağlayan ve genç bakıcıdan kurtulmak için çırpınan çocuğun görüntüleri yayıldıktan sonra tepkilerin odağı oldu.

İddiaya göre çocuğun annesi ve babası birlikte çalışmaya giderken 2 yaşındaki çocuğunu da başka bir arkadaşına bıraktı. Ancak görüntüde arkadaşı ve birinin daha olduğu ortaya çıktı. İki kişinin çocuğa adeta işkence ederek çamaşır makinesinin içine attığı görüntü için soruşturma başlatıldı. Görüntülerde 2 yaşındaki küçük çocuğu çamaşır makinesine atan adam kapağı kaparatak çocuğu kilitliyor. Çocuğun çamaşır makinesinde kilitlendiğinin ikincisi olduğunu söyleyerek o anları kayda alıyor.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntünün ilk olarak, soruşturmaya yardımcı olmak üzere polis tarafından tutuklanan 19 yaşındaki Mateusz S. adlı adam tarafından sosyal medyada yayınlandığı belirtildi. Ancak bu şahıs serbest bırakıldı. Daha sonra polisler, istismar sırasında çocuğun bakımıyla ilgilenen 18 yaşındaki Adam B.'yi tutukladılar.