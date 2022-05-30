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  4. İnsanlık dışı görüntüler! Sosyal medyada infial yarattı... Elinde ekmek poşetiyle bankta oturan yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı

İnsanlık dışı görüntüler! Sosyal medyada infial yarattı... Elinde ekmek poşetiyle bankta oturan yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı

30.05.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yaşanan bir olay sosyal medyada büyük tepki çekti. "Çocuk hırsızına benzetildi diye gariban yaşlı kadını dövdüler" notuyla paylaşılan görüntülerde; bankta elinde ekmek poşetiyle oturan yaşlı kadının yüzüne, Şakir Çakır isimli kişinin tekme attığı görüldü. Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed’in yüzüne tekme atan Çakır'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın, kadın kılığına girip çocukları kaçıran bir hırsızın olduğu iddialarının yayılmasının ardından yaşandığı belirtildi.

İnsanlık dışı görüntüler! Sosyal medyada infial yarattı... Elinde ekmek poşetiyle bankta oturan yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı

Sosyal medyada büyük infiale yol açan görüntüler, Gaziantep'te kaydedildi. Şehirde, bir kişinin çarşaflı kadın kılığına girip çocukları kaçırdığı iddialarının yayılmasının ardından dehşete düşüren bir olay yaşandı. İsminin Şakir Çakır olduğu öğrenilen bir kişi, bankta oturan ve elinde ekmek poşeti olan yaşlı bir kadının yüzüne tekme atarak kadını darbetti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılardan yaşanan olaya ilişkin büyük tepki geldi. Darbedilen yaşlı kadının ise zihinsel engelli, Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed olduğu öğrenildi. Olayın ardından tekme atan şahısla ilgili önemli bir gelişme de yaşandı.

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ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI: GÖZALTINA ALINDI

Yaşlı kadına tekme atan Şakir Çakır'ın uyuşturucu ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydının olduğu belirtildi. İnfial yaratan olay sonrası Şakir Çakır, gözaltına alındı.

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Öte yandan sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda yaşlı kadına çok sayıda destek mesajı da geldi.

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İnsanlık dışı görüntülere sahne olan darp olayında çarşaflı bir erkeğin çocuk kaçırdığı haberlerinin yayılmasının ardından yaşlı kadının da o erkeğe benzetildiği iddiasıyla darbedildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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