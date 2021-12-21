İnsanlık için büyük tehdit! Bilim insanları: Himalayalar'daki buzullar olağanüstü bir oranda eriyor

Yeni araştırmalar, Himalayalar'daki buzulların dünyanın diğer bölgelerindeki buzullardan çok daha hızlı küçüldüğünü ve Asya'daki milyonlarca insanın su kaynağını tehdit ettiğini gösterdi.

''OLAĞANÜSTÜ BİR ERİME''

Leeds Üniversitesi'ndeki bilim insaları tarafından yürütülen çalışma, son yıllarda Himalaya buzullarının, Küçük Buz Çağı'ndan bu yana ortalama olarak 10 kat daha hızlı buz kaybettiğini buldu. Buz kaybı o kadar hızlı gerçekleşiyor ki, araştırma ekibi bu oranı "olağanüstü" olarak nitelendirdi.

Araştırmacılar, Küçük Buz Devri sırasında ne kadar büyük olduklarını ortaya çıkarmak için 14.798 Himalaya buzulunun kapsamını ve buz içeriğini yeniden yapılandırdı. Model, bugün gördüğümüz buzulların alanlarının yaklaşık yüzde 40'ını kaybettiğini ve bugün maksimum 28.000 kilometrekareden 19.600 kilometrekareye düştüğünü ortaya koydu.

Bu süre zarfında, bugün Orta Avrupa Alpleri, Kafkaslar ve İskandinavya'da bulunan tüm buza eşdeğer olan 586 km küp buz kaybettiklerine inanılıyor.

Araştırmanın yazarlarından biri olan Dr Jonathan Carrivick, ''Bulgularımız açıkça gösteriyor ki, şu anda Himalaya buzullarından ortalamadan en az 10 kat daha yüksek bir oranda buz kaybı oluyor. Geçmiş yüzyıllara oranla. Kayıp oranındaki bu hızlanma insan kaynaklı iklim değişikliği ile örtüşüyor. Bu araştırma, bu değişikliklerin hızlandığının ve tüm ülkeler ve bölgeler üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağının en son teyididir'' dedi.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ KUTBU

Himalayalar, Antarktika ve Kuzey Kutbu'ndan sonra dünyanın en büyük üçüncü buzul buzuna ev sahipliği yapıyor ve genellikle dünyanın “Üçüncü Kutbu” olarak anılıyor. Araştırmacılar, Himalaya buzullarının erimesinin hızlanmasının, Asya'nın gıda ve enerji için ana nehir sistemlerine bağımlı olan yüz milyonlarca insan için "önemli etkileri" olduğu konusunda uyardılar.

