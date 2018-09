İnsanlık Köyü'nde, 'köy hayatı' reçetesi

Osman ŞİŞKO- Enver Fatih TIKIR/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, bağımlılarının tedavisi için kurulan 'İnsanlık Köyü'nde tüm çalışmalar tamamlandı. Türkiye'de ilk olan ve altı aydır hizmet veren bu köyde bağımlılar, aldıkları psikolojik desteğin yanı sıra, bahçede sebze yetiştirip, açılan atölyelerde çeşitli hobilerle ilgileniyorlar. Bağımlılıktan kurtulan iki kişinin koçluk yaptığı İnsanlık Köyü büyük ilgi görüyor. Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği'nin yürüttüğü, Bursa Valiliği'nin finansını sağladığı proje kapsamında, uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördükleri 'İnsanlık Köyü', Orhaneli ilçesinin kırsal Nalınlar Mahallesi'nde hizmet veriyor. 5 bin metrekarelik alana inşa edilen İnsanlık Köyü'nde, 24 bağımlının yaşayacağı bungalov tipi 8 ev yapıldı. Türkiye'de ilk olan bağıllıktan kurtarma köyünde, dörder kişilik 8 yatakhane, hobi bahçesi, atölyeleri, ortak sosyal ve spor alanlar gibi pek çok yapının yanı sıra, at, keçi, koyun, tavuk gibi hayvanların yaşam alanlarını içinde barındırıyor. Uyuşturucu bağımlıları için kapsamlı bir tedavi ve iyileştirme merkezi olan İnsanlık Köyü'nde, bağımlılar, ilaç kullanmadan tedavi ediliyor. Köyde kalan bağımlılar, bahçede sebze yetiştirip, açılan atölyelerde çömlek, ahşap, demir gibi hobilerle hem tedavi olup, hem de bu zorlu süreç sonrası kendilerini yeni hayatlarına hazırlıyor. Projenin sahibi Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Duman inşaatına 1,5 yıl önce başlanılan bu projenin altı ay önce tamamlandığını bağımlı kabul etmeye başladıklarını söyledi. Türkiye'de bir ilk olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Duman, "Biz sadece madde ve uyutucu bağımlılarına hizmet vermiyoruz. internet bağımlılarına, hatta otomobil ve motosiklet bağımlılarını da bu kötü alışkanlıklarından kurtarıyoruz. Her biri 21 gün süren kurlarımızda 10'ar kişi bulunuyor. Bunlara ise projemiz kapsamında bağımlılıktan kurtulan iki kişi, ücret karşılığı koçluk yapıyor. Bu da çok ilginç. Tesisimiz büyük ilgil görüyor. Birçok belediyeden uzmanlar gelip inceliyor. Verdiğimiz hizmetin karşılığı olarak maddi durumu iyi olanlardan masrafları karşılaması için bağış kesiyoruz. Olmayanlardan hiç bir talebimiz yok" dedi. İnsanlık Köyü Sorumlusu Klinik Psikolog Yalçın Kireççi, toplumda uyuşturucu bağımlılığı sorunu yaygınlaşınca böyle bir köye ihtiyaç doğduğunu düşünerek bu çalışmayı başlattıklarını belirtti. Kireççi, "Burada 7 günlük süreçte kişinin neye bağımlı olduğuna bakılmaksızın, alışkanlığını nasıl yöneteceğinin eğitimini alır. Kişi aslında karar verdiği anda alışkanlığından kurtulur. Bütün uyuşturucu madde alışkanlıkları sigara ile başlar. Biz burada yalnızca 3 saatte sigarayı bırakmalarını sağlıyoruz. Çünkü zihin çok hızlı işleyen bir sistemdir" diye konuştu. Uyuşturucu kullanan insanların çoğunun kendilerine uygun bir amaç bulamadığı için birtakım meraklarla bu alışkanlığı kazandıklarını söyleyen Kireççi, "Burası bir yaşam alanı ve yaşama dair pek çok öğeyi içinde barındırıyor. Yemek yapmak için aşhanemiz var, yeni mekanlar inşa etmek için demirci ve marangoz atölyelerimiz var. Yoğurt, peynir ve yumurta için ineğimiz, koyunlarımız ve tavuklarımız var. Gelen kişiler burada bu işlerin sorumluluğunu alıyorlar. Sadece uyuşturucu ile sınırlı değil, kimi zaman oyun, teknoloji, hatta spor bile bağımlılık haline gelebiliyor. Biz hepsini karışık olarak ele almak istiyoruz. Her türlü bağımlılıktan insanları kurtarmak amacındayız" diye sözlerine son verdi. Yaklaşık 15 yıldır madde bağımlısı olan Ömer Güler, uyuşturucu maddeyi bırakmak için bu proje ile tanıştığını belirtip, "Uyuşturucuyu bırakmak için önceki yıllarda çok uğraştım, fakat başarılı olamadım. Bu kez buraya geldim. Çok faydasını gördüm. Bağımlı insanlar, kötü insanların yanında yetiştiği için, biz İnsanlık köyünde iyilik yapmayı öğrendik." dedi. Son 8 yıldır madde bağımlısı olduğunu söyleyen Soner Yener ise, "Burada insan kendi özünü, kendini buluyor, kendi canını hissediyor. Bununla birlikte hiçbir maddeye aslında ihtiyacımız olmadığını anlıyoruz. Özümüz mükemmel ve biz bu mükemmellik sayesinde zihnimizi de bedenimizi de mükemmel yapabiliriz. Ben eski bir sporcuyum, eski günlerime dönebilmek için hedefler koydum. ayrıca gelen arkadaşlara da spor bilinci kazandırmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.