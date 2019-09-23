"İnsanlık Köyü"nde madde bağımlılarına ilaçsız rehabilitasyon

Arıkan, tedavi için gelenlerin kalma sürelerini kişinin kendisinin belirlediğini dile getirerek, "Çocuklar orada yaşlıların ihtiyaçlarını giderip onların tecrübelerinden de faydalanıyor. Proje daha da şekillenecek. Şu an çok yeni ve eksik bir proje. Gönüllü akademisyenlerin gelip, farklı insanların bir arada olabileceği, herkesin duygusal ve bilgi alışverişi yapabileceği bir ortam kurmayı amaçladık." dedi.

"İnsanlık Köyü"nde şu anda 33 kişiye 4 personelle hizmet verdiklerini aktaran Arıkan, tesiste rehabilitasyonu bitenlerin çoğunun "Biz bıraktık, artık farklı bir hayat yaşıyoruz." düşüncesinde olduğunu belirtti.

Arıkan, şöyle devam etti:

"Biz aslında burada bir şey yapmıyoruz. Biz sadece 'Siz bir şey yapmak istiyorsanız biz varız. Siz elinizi uzatırsanız, biz tutarız, sizi destekleriz' diyoruz. Biz sadece ortam hazırladık, ortamı onlar şekillendiriyorlar. Yaşam kalitesini kendileri artırıyorlar. Hayvan bakımı, bahçe işleri, güvercin bakan var. Her gelen o köye bir şey katıyor. İyiliği öğreniyorlar. İyilik yaptıklarında bir tat alıyorlar. Buradaki durum, kişinin değerinin farkına varıp kendi değerini ortaya çıkarıp işlemesi. Burası bir yaşam atölyesi. Hastalara gönüllü psikologlar da destek veriyor. Normalde bu hastalar maddeyi bıraktıktan sonra destek için bazı ilaçlar kullanır. Biz hiç ilaç kullandırtmıyoruz. Amaç, hiçbir şey kullanmadan kendi içindeki özden beslenebilmek. Amacımız doğal yaşama geçmelerini sağlayabilmek."