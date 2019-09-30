İnsanlık ölmemiş dedirten davranış

Eskişehir’de yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı. Kazayı gören bir yolcu otobüsünün şoför, muavin ve yolcuları yaralı tır şoförünü araçtan çıkardı.

Alınan bilgiye göre kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 36. kilometresinde dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. Mehmet Salih Toncer idaresindeki 27 DM 966 plaklı tır, Eskişehir istikametine seyir halindeyken, iddialara göre bir anlık dalgınlıkla kontrolden çıktı. Şoförün şeritte tutmaya çalıştığı tır yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görüp otobüsü durdurdular

Bu esnada Yozgat’a hareket eden ve karşı yöndeki kazayı fark eden yolcu otobüsünün şoförü uygun bir yer bularak hemen durdu. Otobüsün şoför ve muavini, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza sonrasında tır içerisinde başından yaralanan Tonçer’i araçtan çıkaran otobüs şoförü, muavin ve yolcular, yaralı şoförü yol kenarına getirdi. Otobüste bulunanlar, ekipler olay yerine gelene kadar yaralının başında bekledi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak trafikteki yoğunluğu azalttı.

Kaza sebebiyle tırda maddi hasar oluşurken yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

