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  4. "İnsanlık ölmemiş" dedirten davranış! Donmak üzere olan yavru köpeği hayatta tuttular

"İnsanlık ölmemiş" dedirten davranış! Donmak üzere olan yavru köpeği hayatta tuttular

03.02.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Zorkun Yaylası’nda yol açma çalışmalarına katılan belediye personeli donmak üzereyken yavru köpek buldu. Yaktığı ateşle köpeği ısıtan personelin bu davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtti.

Osmaniye’de önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarını kesintisiz devam ettiren Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışına maruz kalan Zorkun Yaylası’nda yol açma ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar sırasında zor durumda kalan vatandaşlarında imdadına yetişen ekipler bu defa bir yavru köpeğe el uzattı.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Dondurucu soğukların etkili olduğu yaylada karlar içerisinde kalan yavru köpeği fark eden bir belediye personeli köpeği yaşatabilmek için elinden geleni yaptı. Kapalı bir alana getirdiği köpeği hayatta tutmaya çalışan personel yaktığı ateşle köpeği ısıtmaya çalıştı. Görüntülerde köpeğin haline üzülen personelin bu davranışı "insanlık ölmemiş" dedirtti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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