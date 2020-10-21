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İnsanlık ölmemiş dedirten hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 15:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir temizlik işçisi, çöpte bulduğu 35 bin 360 lirayı sahibine teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.Merkez Haliliye ilçesinde yer alan Sarayönü Caddesi’nde temizlik personeli olan Mehmet Kara, temizlik yaptığı esnada bir çöp konteynerinin yakınında poşet olduğunu fark etti.

Şanlıurfa’da bir temizlik işçisi, çöpte bulduğu 35 bin 360 lirayı sahibine teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.
Merkez Haliliye ilçesinde yer alan Sarayönü Caddesi’nde temizlik personeli olan Mehmet Kara, temizlik yaptığı esnada bir çöp konteynerinin yakınında poşet olduğunu fark etti. Poşetin içinde para olduğunu gören Kara, poşeti alarak emniyet birimine götürerek teslim etti. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucu poşetteki 35 bin 360 liranın sahibi kısa sürede bulunup teslim edildi. Asgari ücretle çalışan ve 7 çocuk babası olan Kara, borcu olmasına rağmen yaptığı bu davranışla herkese örnek oldu.

“Sahibi bana Allah senden razı olsun desin yeter”
Borcu olmasına rağmen parayı kendisine götürmeyi aklından bile geçirmediğini belirten Mehmet Kara, “Caddede yerleri süpürürken yerde olan poşette bir şey olduğunu fark ettim. Merak ettiğimden dolayı poşeti açtım, içinden para çıktı. Ben de poşeti alıp emniyete teslim ettim. 35 bin 360 lira varmış poşetin içinde. Polisin çalışmaları sonucu kısa sürede para sahibi de bulundu. Borcum olmasına rağmen bu paraları götürmeyi hiç düşünmedim. Bu parada gözüm yoktu. Sahibi bana Allah senden razı olsun desin yeter. Herkes böyle bir davranış yapmaz. Parası kayıp adam belki borcu belki de araba almış düşünceleriyle parayı teslim ettim. Parayı sahibine teslim ettiğim için çok mutluyum. Elhamdülillah sabah işime geliyorum. Asgari ücretle çalışıyorum” dedi.
Kaybolan parasına kavuşan Cemal Kaya ise ticaret yapmak amacıyla bankadan aldığı parasını bulan Mehmet Kara’ya teşekkür etti.

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