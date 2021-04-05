HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay

‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay

05.04.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde karşıya geçmek isteyen ve fenalaşarak yolun ortasına düşen vatandaşın yardımına sürücüler koştu.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde karşıya geçmek isteyen ve fenalaşarak yolun ortasına düşen vatandaşın yardımına sürücüler koştu. Sürücüler yol kenarındaki dubalarla trafiği tek şeride düşürürken polis memuru ise üşümemesi için vatandaşın üzerine montunu örttü.
Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi alt geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşlarındaki bir adam karşıya geçmek isteyen ve fenalaştı. Araçların yoğun bir şekilde geçtiği yolda yere yığılan adamı gören sürücüler ise araçlarını durdurup yardıma koştu. Vatandaşlar yol kenarındaki dubayla caddenin tek şeridini kesti. Bu sırada yoldan geçen bir polis fenalaşan adamın üzerini montuyla örttü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan vatandaş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Bursa'da dereler taştı! Evleri ve tarım arazilerini su bastıBursa'da dereler taştı! Evleri ve tarım arazilerini su bastı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu

Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu

Gündüz vakti akıllara durgunluk veren olay! Kamera kayıtları incelenince ortaya çıktı

Gündüz vakti akıllara durgunluk veren olay!

Kırklareli’nde Nisan'da kar sürprizi

Bir ilde Nisan'da kar sürprizi

Bursa'da dereler taştı! Evleri ve tarım arazilerini su bastı

Bursa'da dereler taştı! Evleri ve tarım arazilerini su bastı

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Selçuk Bayraktar duyurdu! İnsansız savaş uçakları geliyor

İnsansız savaş uçakları geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.