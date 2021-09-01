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  4. İnsanlık ölmemiş! Patileri ezilen köpeği yürüteç ile ayağa kaldırdı: Ölüme terk etmeyeceğim

İnsanlık ölmemiş! Patileri ezilen köpeği yürüteç ile ayağa kaldırdı: Ölüme terk etmeyeceğim

01.09.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da arka ayaklarının üzerinden araç geçen ve veterinerlerin iyileşemez dediği yavru köpek, hayvansever Mehmet Yüksel tarafından yapılan yürüteç ile ayağa kaldırıldı. Her gün zeytinyağı ve sıcak su içinde mesaj yöntemiyle tedavi edilen köpek, kendi başına yürümeye başladı.

Elazığ’da yavru köpeğin arka patilerinin üzerinden otomobil geçtiği gören bir vatandaş, yaralı köpeği alarak veterinere götürdü. Götürülen 2 veteriner de köpeğin iyileşemeyeceğini ve felçli kalacağını söyledi. Ardından köpek vatandaşlar tarafından Huzur Çiftliği Sahibi Mehmet Yüksel’e teslim edildi. Yüksel, köpeği ayağa kaldırmak için seferber oldu. Bisikletçiden çocuk bisikleti alan Yüksel, kendi yöntemleri ile köpek için bir yürüteç yaptı. Belirli periyotlarda yürütülen köpek aynı zamanda Yüksel tarafından her gün zeytinyağı ve sıcak su içinde mesaj yöntemiyle tedavi edildi. 2 hafta sonra ayakta durabilen yavru köpek ardından kendi ayakları üzerinde durarak yürümeye başladı.

Yavru köpeğe araba çarptığını ve arka patilerinin ezildiğini belirten Mehmet Yüksel, "Hayvansever arkadaş fark etmiş ve sokaktan alıp veterinere tedavi amacıyla götürmüş. Veterinerler köpeğin film ve röntgenini çekmişler. Bunun iyileşmeyeceğini felçli kalacağını söylediler. Belden aşağıya iki ayağı çalışmıyordu. Veteriner bunun tedavisini yapamam, iyileşmez demiş ve bırakmış. Oradan başka bir hayvansever alıp başka bir ünlü veterinere götürüyor. O da aynı şeyleri söylüyor ve ölüme terk ediliyor. Bana yazan oldu. Böyle bir yavrucuk var, araba çarpmış bunu Huzur Çiftliğine almamı istedi. Orada yaşasın dedi. Felçli bir çare bul dedi. Ben de gittim onu oradan aldım" dedi.

"ONU ÖLÜME TERK ETMEYECEĞİM DEDİM"

Köpek ile çok ilgilendiğini aktaran Yüksel, "Gittim ilk önce bisikletçiden bir tane çocuk bisikleti aldım. Bununla uğraştım, ilk deneyimimdi. Yaptım, başardım en azından felçli şekilde kalmasın şurada dursun ki bir iki adım atabilsin o amaçla çalışma yaptım. Ve ayakta durdurabildim. En azından yerde sürüklenip yara olmasın istedim. Her gün zeytinyağı, sıcak su içinde masaj yöntemiyle tedavi etmeye çalıştım. Şansımı deneyeceğim, onu ölüme terk etmeyeceğim dedim. Şükürler olsun ki bunu başarabildim. İkinci haftada ayakta durmaya başladı. Sonrasında ise ikinci üçüncü haftada ise yürümeye başladı. Tedavisi hala sürüyor. Arkadaşlarıyla beraber yürüyecek ve Huzur Çiftliğinde huzurlu bir şekilde yaşayacak” diye konuştu.

(İHA)

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Elazığ
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