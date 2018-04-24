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İnsanlık Suçu dizisinde sürpriz değişiklik

DİZİ HABERLERİ  | 24.04.2018 23:25 | Son Güncelleme

Kanal D'nin Pastel Film imzalı dizisi İnsanlık Suçu'nun senaristi değişti.

İnsanlık Suçu dizisinde sürpriz değişiklik

Pastel Film’in Kanal D için çektiği 'İnsanlık Suçu' dizisi her hafta seyircisini artırarak ekran yolculuğuna devam ediyor.

Gizem Karaca, Kaan Yıldırım, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Cumartesi akşamları seyirciyle buluşan projenin şu günlerde 5. bölümünün çekimleri devam ediyor.

Medyatava'nın haberine göre İnsanlık Suçu dizisinin bu arada senaristi de değişti. Projenin ilk 4 bölümünün senaryosuna imza atan Can Sinan’ın görevini Vilmer Özçınar ve Nalan Merter Savaş’a devrettiği gündeme geldi. Ayrılık nedeniyle ilgili görüştüğümüz Can Sinan ise “İnsanlık Suçu”ndan ayrılmadığını, artık dizide proje tasarım görevini üstleneceğini açıkladı. Ünlü senarist, daha önce 4 yıl süren “O Hayat Benim” dizisine imza atmıştı.

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İnsanlık Suçu kanald

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