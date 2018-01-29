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İnsanlık Suçu dizisine bir ünlü isim daha katıldı

DİZİ HABERLERİ | 29.01.2018 23:23 | Son Güncelleme 10 saat önce

Çekimleri Adana'da başlayan yeni dizi İnsanlık Suçu'na yeni bir oyuncu daha katıldı.

İnsanlık Suçu dizisine bir ünlü isim daha katıldı

Pastel Film'in Kanal D için hazırladığı "İnsanlık Suçu" dizisinin çekimleri Adana'da başladı.

Dört sezon süren "O Hayat Benim" dizisine imza atan Can Sinan'ın kaleme aldığı "İnsanlık Suçu'nu Barış Yöş yönetiyor. Kaan Yıldırım, Gizem Karaca ve Melike İpek Yalova'nın başrollerini paylaştığı dizide ayrıca Cansu Dağdelen, Cankat Aydos ve Serkay Tütüncü de kamera karşısına geçiyor.

Medyatava'nın haberine göre biri zengin, diğeri fakir iki kadının aşkı arasında kalan bir adamın hikayesi üzerine kurulu dizinin kilit rollerinden Kaan Yıldırım'ın amcasını canlandıracak oyuncu için uzun zamandır arayış sürüyordu.

Mehmet Aslantuğ ve Yurdaer Okur gibi isimlerin ardından rol için Ahmet Mümtaz Taylan'la anlaşıldı. Senaryoyu çok beğenen Taylan'ın dizideki eşini ise Deniz Uğur canlandırıyor.

ahmet

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İnsanlık Suçu ahmet mümtaz taylan

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