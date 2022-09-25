İnsanlık tarihinde bir ilk! NASA, Dünya'yı savunmak için harekete geçti; 'asteroit' çarpışması için geri sayım başladı

İnsanlık bir yandan yeryüzünde meydana gelen felaketlerle mücadelesini sürdürürken diğer yandan bilinmez uzayın derinliklerindeki araştırmalarına da devam ediyor. Dünya'yı dış tehditlere karşı korumayı görevlerinden biri edinen NASA şimdi ise uzayda büyük bir çarpışma planlıyor.

SONUÇ MERAKLA BEKLENİYOR

ABD merkezli kurum, bir uzay aracını kasıtlı olarak asteroit ile çarpıştırarak göktaşını yörüngesinden saptırmaya hazırlanıyor.

Bu deneme ile gelecekte Dünya'ya doğru ilerleyen uzay nesnelerinin durdurulup durdurulamayacağı sınanacak.

NASA bu işlem için 'koçbaşı' olarak Double Asteroid Redirect Test (DART) adlı uzay aracını kullanacak.

DÜNYA İLK KEZ DENEYECEK

Bu ayın başlarında NASA tarafından yapılan bir açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Asteroit Dünya için tehlike oluşturmuyor ancak bu denemeyle dünya ilk kez kinetik etki tekniğini kullanarak gezegenin korunması için bir asteroitin yörüngesini uzay aracıyla saptırmaya çalışacak."

"TÜM UZAY VE İNSANLIK TARİHİ İÇİN HEYECAN VERİCİ"

Geçtiğimiz kasımda Kaliforniya'dan uzaya fırlatılan DART, asteroite hızla yaklaşıyor.

NASA'nın gezegen savunma yetkililerinden Lindley Johnson, görevle ilgili "Heyecan verici bir an. Sadece NASA için değil, tüm uzay ve insanlık tarihi için öyle doğrusu" diye konuştu.

DART'ın asteroite 15 bin mph (saatte yaklaşık 24 bin 140 km) hızla çarpması hedefleniyor.

Bu kuramın geçerli olduğu sonucu ortaya çıkarsa gelecekte daha büyük asteroitler için de aynı plan uygulanacak.

