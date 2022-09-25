HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İnsanlık tarihinde bir ilk! NASA, Dünya'yı savunmak için harekete geçti; 'asteroit' çarpışması için geri sayım başladı

İnsanlık tarihinde bir ilk! NASA, Dünya'yı savunmak için harekete geçti; 'asteroit' çarpışması için geri sayım başladı

25.09.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçsuz bucaksız kainatta gezegenimizi tehdit eden, bilinen ve bilinmeyen birçok tehlike bulunuyor. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) insanlığın sonunu getirebilecek olası felaketlere karşı önlemlerini almayı sürdürüyor. Son hazırlıklar ise Dünya'nın varlığını sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ortaya atılan bir kuramı ilk kez test eden NASA'da yarın için heyecan dolu bekleyiş başladı.

İnsanlık tarihinde bir ilk! NASA, Dünya'yı savunmak için harekete geçti; 'asteroit' çarpışması için geri sayım başladı

İnsanlık bir yandan yeryüzünde meydana gelen felaketlerle mücadelesini sürdürürken diğer yandan bilinmez uzayın derinliklerindeki araştırmalarına da devam ediyor. Dünya'yı dış tehditlere karşı korumayı görevlerinden biri edinen NASA şimdi ise uzayda büyük bir çarpışma planlıyor.

thumbs_b_c_8c1a1e59bda4d0764eb473ed8f2834a3

SONUÇ MERAKLA BEKLENİYOR

ABD merkezli kurum, bir uzay aracını kasıtlı olarak asteroit ile çarpıştırarak göktaşını yörüngesinden saptırmaya hazırlanıyor.

Bu deneme ile gelecekte Dünya'ya doğru ilerleyen uzay nesnelerinin durdurulup durdurulamayacağı sınanacak.

NASA bu işlem için 'koçbaşı' olarak Double Asteroid Redirect Test (DART) adlı uzay aracını kullanacak.

thumbs_b_c_3824f69b8e5ba3bce7aaa487010f0552

DÜNYA İLK KEZ DENEYECEK

Bu ayın başlarında NASA tarafından yapılan bir açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Asteroit Dünya için tehlike oluşturmuyor ancak bu denemeyle dünya ilk kez kinetik etki tekniğini kullanarak gezegenin korunması için bir asteroitin yörüngesini uzay aracıyla saptırmaya çalışacak."

NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!

"TÜM UZAY VE İNSANLIK TARİHİ İÇİN HEYECAN VERİCİ"

Geçtiğimiz kasımda Kaliforniya'dan uzaya fırlatılan DART, asteroite hızla yaklaşıyor.

NASA'nın gezegen savunma yetkililerinden Lindley Johnson, görevle ilgili "Heyecan verici bir an. Sadece NASA için değil, tüm uzay ve insanlık tarihi için öyle doğrusu" diye konuştu.

DART'ın asteroite 15 bin mph (saatte yaklaşık 24 bin 140 km) hızla çarpması hedefleniyor.

Bu kuramın geçerli olduğu sonucu ortaya çıkarsa gelecekte daha büyük asteroitler için de aynı plan uygulanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Piston aşağı indi" vakasını hatırlattı... Panikle kaçıştılar"Piston aşağı indi" vakasını hatırlattı... Panikle kaçıştılar
Yol yapım kazısında tesadüfen bulundu! Alandaki çalışmalar durduruldu, ekipler sevk edildi...Yol yapım kazısında tesadüfen bulundu! Alandaki çalışmalar durduruldu, ekipler sevk edildi...
Gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşın şemsiyesi kapattırıldıGökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşın şemsiyesi kapattırıldı
Anahtar Kelimeler:
uzay Dünya NASA asteroid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim

Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim

EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu

EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu

Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı! "Güzel yaşlanmış"

Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı! "Güzel yaşlanmış"

Türkiye'de yaşlı nüfus çoğaldı Alzheimer arttı

Türkiye'de yaşlı nüfus çoğaldı Alzheimer arttı

'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi

'Bu fiyata kim tutar?' deniyordu... O ev kiraya verildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri sosyal medyayı salladı! 'O şerefsize gereğini yapamadım'

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.