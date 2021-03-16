İnsanlık tarihinin 33 yıllık kara lekesi: Halepçe Katliamı

Bugün, insanlık tarihinin kara lekesi olarak bilinen ve sivilleri hedef alan en büyük kimsayal saldırı olarak tanımlanan Halepçe Katliamı'nın yıl dönümü. Takvim yaprakları 15 Mart 1988'i gösteriyordu.İran'ın tarafını tutan Kürt savaşçıları 33 yıl önce ele geçirdiği Halepçe kasabasında 40 bini aşkın sivil yaşıyordu. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde, Irak ordusu Kürt güçlerin kontrolüne geçen kasabay savaş uçakları ve topçu birlikleriyle hedef aldı. Saldırı sonrası kasabadaki 5 bine yakın sivil hayatını kaybederken, 7 ile 10 sivilin ise yaralandığı ifade edildi. Irak’ın Süleymaniye Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Fuat Baban, The Sydney Morning Herald gazetesinde 2002 yılında yayınladığı yazısında, Halepçe’de kimyasal saldırı sonrası engelli doğum oranının, İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin atom bombasıyla vurduğu Hiroşima ve Nagasaki’nin 4-5 katı olduğunu ifade etti.

"ELMA KOKULU ÖLÜM'

Saldırının gerçekleştirildiği gün kimyasal bombaları taşıyan MiG-23 tipi 8 uçak, Halepçe kasabasını vurmaya devam etti. Saldırıdan kurtulanlar, bombaların patlamasının ardından yayılan kokuyu elma kokusuna benzetti. Katliam ve sivillere yönelik kimyasal bombaları kullanma emrini veren kişinin ise, Kimyasal Ali olarak da bilinen Saddam Hüseyin’in yönetimindeki Irak ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Korgeneral Ali Hasan al-Majid al-Tikriti olduğu açıklandı. Devrik lider Saddam Hüseyin, 180 bin kişinin ölümüne neden olmaktan suçlanarak 2006 yılında, al-Tikriti ise 2010 yılında zehirli gazların kullanılması emrini vermekten idam edildi.