İnsanlık teröre karşı barışta birleşti

Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanından farklı milletlerden insanlar, teröre karşı barıştan yana oldukları mesajını verdi.

Ülkenin Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin katledildiği terör saldırılarına tüm dünyadan tepki ve kınamalar geldi.

Avusturya, İngiltere, Türkiye, Hollanda, Pakistan, Ürdün ve ABD gibi çok sayıda ülkede on binlerce kişi İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı yürüyerek terör saldırılarını protesto etti.

Yeni Zelanda'da Christchurch'te saldırının yapıldığı camilerin önüne gelen halk, aralıklarla yağan yağmura rağmen caminin bulunduğu sokakta oluşturulan anma noktasından ayrılmayarak hayatını kaybedenler için çiçek bıraktı, dua etti.

Ülkenin ünlü Müslüman Rugby oyuncusu Sonny Bill Williams da terör saldırısına tepki gösterdiği videoda gözyaşlarını zor tuttu. Williams, "Sevdiklerinize dua ediyorum, inşallah Christchurch'te yaşamını yitirenler cennete gidecektir. Yaşanan bu olaydan ötürü çok ama çok üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.