İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İnsanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir. İslam dünyası, akıl, iz'an, feraset, basiret ve kardeşlik sınavını bu kez de Yemen’de kaybetmiştir." dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Dünya Çizerler Birliği işbirliğiyle Büyük Çamlıca Camisi'nde açılan "Çizgilerle Yemen" sergisinde konuşan Erbaş, insanlığın zor süreçlerden ve çetin sınavlardan geçtiği bir çağda yaşandığını söyledi. Dünyanın birçok yerinde, zayıf ve masumların hayatı üzerinde güç gösterisi yapıldığını, taşeron örgütler eliyle ve vekalet savaşlarıyla insanlığın katledildiğini dile getiren Erbaş, "Ne yazık ki milyonlarca insanın hayatına kasteden, yurtlarını terk etmelerine, açlık, sefalet ve hastalığın pençesine düşmelerine sebep olan bu savaş ve işgallerden en çok zararı çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar ve masum insanlar görmektedir. İslam coğrafyasının ise neredeyse her yerinde, acı, gözyaşı ve hüzün hayatı esir almış, asırlarca yeryüzünde adalet ve merhametin teminatı, mazlum ve mağdurların hamisi olmuş bir medeniyetin coğrafyası, fitne, şiddet ve çatışma diyarı haline gelmiştir." diye konuştu.

Bu durumun en somut örneklerinden birisinin Yemen’de süren savaşta yaşandığına dikkati çeken Erbaş, "İnsanlık, vicdan sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir. İslam dünyası, akıl, iz'an, feraset, basiret ve kardeşlik sınavını bu kez de Yemen’de kaybetmiştir." değerlendirmesinde bulundu. - "7 milyon insan hayatını kaybetme riski altında" Yemen'de 2015 yılından bu yana yaşanan drama değinen Erbaş, insanların şiddet ve yoksulluk karşısında hayatta kalmaya çalıştığını ifade ederek, acil yardım ulaştırılmazsa 7 milyon insanın da hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Yemen'de yaşanan durum karşısında vicdan sahiplerinin sorumluluğunun her geçen gün daha da arttığını belirten Erbaş, şöyle konuştu: "Yeryüzünde yükselen her feryada çare bulmaya çalışmak, bizim hem insani hem de dini bir vazifemizdir. Bunun idrakinde olarak milletimiz, devletimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve sizler gibi değerli ilim ve sanat insanlarımız yaşanan bu dramlar karşısında büyük çabalar sarf etmektedir. Kurulduğu günden bu yana ülkemizden tüm dünyaya yayılan çalışmalarıyla evrensel bir iyilik hareketine dönüşen Türkiye Diyanet Vakfı, ülke genelindeki 1001 şubesi ve 145 ülkede yürüttüğü faaliyetleriyle bugün Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Balkanlara, Karayiplerden Uzakdoğu'ya nerede yardıma muhtaç mazlum, mağdur varsa yardımına ulaşmaya çalışmaktadır."