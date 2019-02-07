İnsanoğlunun algoritmayla imtihanı

Ama çoğumuz çoktandır kararları insanların değil algoritmaların verdiğinden habersiziz.Algoritmanın ne olduğunu bilmiyorsanız, üzülmeyin. Avrupa Birliği'nde yaşayanların yarısı algoritmadan bihaber. Bir ankete göre Avrupalıların yüzde 48'i algoritma kelimesini daha önce hiç duymamış. Duymuş olsa bile ne işe yaradığını bilmiyor.

2018 yılında Alman Bertelsmann Vakfı hesabına Daila Research şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırması hem bütünüyle Avrupa Birliğini, hem de birliğin en büyük altı üyesi Almanya, Fransa, Britanya, İtalya, Polonya ve İspanya'yı kapsayacak şekilde yapılmış. Polonya'da algoritmalar hakkında fazla bilgiye sahip olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 11, algoritmanın ne olduğunu bilmeyenlerin oranı ise yüzde 12 çıkmış. Büyük Britanya'da ise algoritma kelimesinden anlam çıkaramadığını söyleyenlerin oranı yüzde 25'i buluyor.

Bertelsmann Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Jörg Dräger "Avrupalıların algoritmalar hakkında fazla bilgileri yok. Oysa algoritmaların günlük hayattaki önemi giderek artıyor”, diyor. Hangi internet sitesini göreceğimize ya da internette kiminle tanışıp randevulaşabileceğimize kadar algoritmalar karar veriyor.