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İnsansı görünüme sahip seks robotlarında çığır açan yapay zeka

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Seks robotları üreten RealDoll, Instagram sayfasından bebeklerinin beynindeki yapay zekayı takipçileriyle paylaştı. Şirketin müşterileri, koronavirüs salgınında silikon kız arkadaşlara rağbet gösteriyor.

İnsansı görünüme sahip seks robotlarında çığır açan yapay zeka

Seks robotu üreten RealDoll şirketi, markanın amiral gemisi bebeklerinden birinin beynindeki yapay zekayı takipçileriyle paylaştı. Beynin içindeki mekanik izleyicileri şaşırttı. Şirket Harmony adlı modelin bir sandalyede otururken göründüğü fotoğrafı “Robotik güzelliğe sahip Harmony’nin başka bir klasik fotoğrafı” notuyla paylaştı. Abyss olarak da bilinen RealDoll, seks robotu endüstrisinin en büyük adımlarını atan şirketlerden biri. Şirket, koronavirüs salgınından önce gerçekleştirdiği lansmanda hareket edebilen ve konuşabilen en gelişmiş yapay zekaya sahip ürününü tanıtmıştı.

Milyonlarca insan koronavirüs karantinası nedeniyle evlerinden çıkmıyor olmasına rağmen, şirket ürünlerini müşterilerine kapıdan teslim etmeye devam ediyor. Şiret, “Tüm RealDoll bebekleri platin silikondan üretilmişti, gözeneksiz yapısıyla antibakteriyeldir” bilgisini vererek ürünlerinin antibakteriyel olduğu garantisini veriyor.

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Seks bebekleri üreten rakip şirken Silicone Lovers ise insan saçı implantı yapılmış yeni bir model piyasaya sürdüğünü açıkladı. Şirketin kurucusu Louie Love, ürettikleri silikon kafaların gerçeğinden ayırd edilemez olduğunu söyledi.

Love, “O kadar gerçekçi ki, çoğu insan bunların yapay olduğunu fotoğraftan ayırd edemez. Bebeklerin fotoğraflarına baktığınızda onları gerçek insandan ayırt edemeyebilirsiniz, ancak çok yakından görmeniz gerekir. Bebeklerin canlı olmadığını fark etmeden önce, onlara selam veren bir çok insanla karşılaştım” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
seks robotu yapay zeka

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