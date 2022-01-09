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  4. İnsansı robot Ameca ilk kez halka iletişim kurdu! Elon Musk iğrenç demişti

İnsansı robot Ameca ilk kez halka iletişim kurdu! Elon Musk iğrenç demişti

09.01.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsansı robot Ameca, Las Vegas kentinde düzenlenen teknoloji fuarında görücüye çıktı. 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) ilk kez halkla iletişim kuran Ameca büyük ilgi gördü. Etkinlikte Ameca'nın şaşırtıcı şekilde ayrıntılı ve duygulu yüz ifadelerini görmek için büyük bir kalabalık toplandı. Ameca, ilk olarak yüz ifadelerinin yer aldığı bir videoyla gündem olmuş ve Elon Musk ise robota "İğrenç" sözleriyle tepki göstermişti.

İngiltere merkezli Engineered Arts'ın geliştirdiği insansı robot Ameca, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyadaki en büyük teknoloji fuarı olan 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) görücüye çıktı.

Ameca, ziyaretçilerin sorularına yanıt verebilmesinin yanı sıra, konuşmayı yeniden oluşturduğu uygun yüz ifadeleriyle destekleyebiliyor. Dişleri de bulunan Ameca'nın vücudu metal ile plastikten oluşurken, yüzü ise kasıtlı bir biçimde cinsiyetsiz şekilde ve insani olmayan bir gri renkte bulunuyor. Ameca'nın kafasının içinde hareketlerini ve yüz ifadelerini kontrol eden 17 bağımsız motor yer alıyor.

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AMECA HENÜZ YÜRÜYEMİYOR

Mobil silikon yüzündeki gerçeğine çok yakın ifadeler yapabilen Ameca henüz yürüyemiyor. Yürümenin zorlu bir görev olduğunu belirten şirket, bunun geliştirme planları arasında yer aldığını belirtti.
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ELON MUSK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ameca, yüz ifadelerinin yer aldığı bir videonun sosyal medyada gündem olmasıyla 2021'in sonlarında ilk kez dikkatleri üzerine çekmişti. SpaceX’in kurucusu Elon Musk ise, Ameca’nın videosuna “iğrenç” diyerek tepki vermişti.

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"AMECA YAPABİLDİKLERİMİZİN TEPE NOKTASI"

Engineered Arts Faaliyet Direktörü Morgan Roe yayınladığı videoda, "An itibarıyla insansı robotların ana kullanım alanları çevre, iletişim ve diğer insanlarla etkileşim kurmak" ifadelerini kullanarak, "Ameca, yapabildiklerimizin tepe noktası. Onu tamamen bir insan gibi yapmadık, onu geleceğin robotlarını tasavvur ettiğimiz gibi tasarladık" dedi.

SOPHIA DA ÜRETİLMİŞTİ

Ameca'nın yanı sıra Hong Kong merkezli mühendislik ve robotik şirketi Hanson Robotics, 2016 yılında benzer bir insani robot olan Sophia'yı tasarlayıp üretmişti. Sophia, 2017'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından dünyanın ilk Birleşmiş Milletler İnovasyon Şampiyonu seçilmesiyle bu unvanı alan insan olmayan ilk varlık olmuştu.

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