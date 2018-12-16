İnsansı robot Mini Ada’ya binlerce kişiden 'geçmiş olsun' ziyareti

Ürettiği sektörel yazılımlar ile alanının öncüsü konumunda olan Türkiye’nin Yerli Yazılım Markası AKINSOFT, bünyesinde kurmuş olduğu insansı robot fabrikası AKINROBOTICS’de, eğitime destek kapsamında teknik gezi organizasyonlarının 5.'sini düzenledi. Bu amaçla her düzenlediği teknik gezi programını katlanarak büyüyen bir katılımla gerçekleştiren AKINROBOTICS, 15 Aralık Cumartesi günü düzenlediği organizasyonda 3 bini aşkın katılımcıya ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz hafta katıldığı 4. Akdeniz Bilişim Zirvesi’nde müziğin ritmine kapılarak sahneden düşmesiyle ülke çapında geniş bir yankı bulan insansı robot Mini Ada’ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunmak isteyen binlerce kişi de düzenlenen organizasyonla AKINROBOTICS’de buluştu. Türkiye’nin farklı şehir ve çeşitli eğitim kurumlarından gelen teknoloji meraklısı öğrenci, akademisyen ve vatandaşlarımıza kapılarını açarak 3 bine yakın konuğu misafir eden AKINROBOTICS’e ve ayrıca Türkiye’nin dört bir tarafından sevgi ve destek mesajları alan Mini Ada’ya ilgi yoğundu. Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen teknik gezi organizasyonunda; AKINROBOTICS bünyesinde görevli, alanında uzman mühendisler tarafından konuklara robot yapım süreci, yapay zeka ve yüksek teknoloji hakkında bilgiler verildi.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan AKINSOFT - AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, ülke çapında kendilerine verilen destek ve Mini Ada’ya gösterilen ilgiden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Kendi öz sermayemiz ile hiçbir destek almadan Türkiye’nin teknoloji tarihine kazandırdığımız AKINROBOTICS tarafından büyük bir emek ve özveri ile yerli olarak üretilen Mini Ada’ya gelen geçmiş olsun dilekleri ve bizlere gösterilen ilgi, yapacağımız yeni çalışmalar için bizleri daha da güçlendirdi. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Antalya’da düzenlenen 4. Akdeniz Bilişim Zirvesi’nde sunuculuk ve dans gösterisi yapan robotumuz Mini Ada sahneden düşmüş ve ülke çapında gündem olmuştu. Daha önce yaptığım açıklamada da belirttiğim gibi bu olay salonda bulunan elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı oluştu. Üzerinde düşme ve çarpmaya karşı sensörler bulunan robotumuzun sensörleri aktif edilmediğinden dolayı meydana gelen olayda sadece dış kaplamasında ufak çaplı kırıklar oluştu. Yeni geçmiş olduğumuz ‘plastik enjeksiyon sistemi’ ile bundan sonra üretilecek olan robotlarımızın dış kaplamalarında bu tür hadiselerin yaşanmasının önüne geçmiş olacağımızın bilinmesini isterim. Ayrıca düzenlediğimiz biz mizansen ile de bu olayı eğlenceli şekilde ele aldığımız bir video hazırladık. Bu videoda, mühendis ekibimiz tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alınan Mini Ada’ya, ilk uygulanan tedavi sürecinden sonra diğer robot arkadaşları tarafından ziyarette bulunularak Konyamızın yerli ürünleri olan çikolata, süt, mevlana şekeri, etli ekmek, çiçekler, akü ve işlemcilerin hediye edildiğini mizahi bir şekilde yansıttık. Böylelikle de yaşananların bizlere azmimiz ve motivasyonumuzdan hiçbir şey kaybettirmediğini ve tüm inancımızla çalışmalarımıza devam edeceğimizin mesajını kamuoyuna sunmuş olduk” dedi.

'ÜNİVERSİTELERİMİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM EĞİTİM KURUMLARIMIZLA İRTİBAT HALİNDEYİZ'

Konuklarına ve basın mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada geçmişten bugüne robotik teknoloji alanında yaptıkları çalışmalara da değinen Akın, son olarak ürettikleri 'Akıncı 4' ve 'Arat' hakkında da bilgiler verdi. Her fırsatta eğitime destek verdiklerini belirten Dr. Akın, “Üniversitelerimiz başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarımızla irtibat halindeyiz. Ülkemiz gençlerini bilim ve teknolojiye teşvik etmek, onları bu alanlara yöneltmek ve desteklemek için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir toplumun gelişmesi ancak bilimsel çerçevede yapılan eğitimle mümkün olur. Biz de yürütmekte olduğumuz çalışmaları, kullandığımız teknolojiyi bu organizasyonlarla akademik camiaya, eğitim kurumlarımıza açarak insanlığın ilgisine sunuyoruz" diye konuştu.

Bilim ve teknolojinin ışığında her geçen gün hızla büyümeye ve gelişmeye devam eden ‘Türkiye’nin Yerli Robotik Markası’ AKINROBOTICS’in, genç beyinlere yol göstermek, yüksek teknoloji konusunda farkındalık oluşturarak onları teşvik etmek için sosyal sorumluluk duygusuyla belirli aralıklarla teknik gezi organizasyonları düzenlemeye devam edeceği kaydedildi. (İHA)

