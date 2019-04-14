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İnsansı robot tasarladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte bir yıllık çalışmayla insansı robot tasarladı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte bir yıllık çalışmayla insansı robot tasarladı. 'Ark' ismi verilen ve uzaktan kumandayla kontrol edilebilen robot, yürüyüp selamlama yapabiliyor. Serinhisar ilçesindeki Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olan Emrah Bozkurt, öğrencileri Ramazan Çetindağ ve Sinan Kaksal ile birlikte insansı robot üretmek için proje başlattı. Okulda bulunan 3 boyutlu yazıcı sayesinde, parçalar üretip özgün bir robot tasarımını yapan ekip, geliştirdikleri yazılımla 'Ark' ismini verdikleri insansı robotu ayağa kaldırdı. Ürettikleri yazılım sayesinde uzaktan kumandayla ve akıllı telefonla hareket edebilen insansı robot, düz zeminde zorlanmadan yürüyebiliyor. 4 kilo ağırlığında, 55 santimetre uzunluğundaki Robot Ark, çöküp kalkabiliyor ve selamlama yapabiliyor. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, okulda iki yıldır robotik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Geçen yıl biyonik el tasarımıyla TÜBİTAK 49'uncu Liseler Arası Bilim Projeleri Yarışması'nda Ege Bölgesi birincisi seçildiklerini, daha sonra ise insansı robot projesi için çalışmalara başladıklarını belirtti. 'ROBOTUMUZU AYAĞA KALDIRMAYI BAŞARDIK' Tasarımı ve yazılımı kendilerine ait bir insansı robot ürettiklerini kaydeden Bozkurt, "Öğrencilerimle birlikte derslerden kalan vakitlerde robotun üzerinde çalıştık. Farklı tasarımlar yaparak robotumuzu insan gibi ayağa kaldırmayı başardık. Robotumuzun ismini elektrik enerjisindeki atlama olarak tanımlanan 'Ark' koyduk. Yaklaşık 4 bin liraya mal ettiğimiz robotumuzda 18 motor ve eklem bulunuyor. Uzaktan kumanda ve akıllı telefonla kontrol edilebiliyor. Yürüyebiliyor ve selam verebiliyor, eğilip kalkabiliyor. Robotumuzu geliştirmeyi sürdüreceğiz. İlerleyen dönemde, insansı robotumuzun düşmesini engellemek için denge mekanizması ekleyeceğiz ve sesli kontrol sistemi tasarlayacağız" dedi. Projede görev alan öğrencilerden Ramazan Çetindağ ise teknolojiye karşı küçüklükten beri ilgisinin olduğunu söyledi. Boş zamanlarında internet başında geçirmek yerine okulda robotik kodlama eğitimi almaya başladığını belirten Çetindağ, ürettikleri yazılım sayesinde robotlarının çeşitli komutları yerine getirebildiğini söyledi.

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İnsansı robot tasarladılarİnsansı robot tasarladılar
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