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İnsansız atış platformu "mini tanka" dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

ASELSAN ve Katmerciler tarafından geliştirilen UKAP, yeni tasarımıyla kazandığı üstün özelliklerle ilk kez TEKNOFEST İstanbul'da sergilendi - Yeni tasarımla, yerli uzaktan kumandalı ve otonom mini ana muhabere tankı seviyesinde performans sergileyecek bir araç ortaya çıktı - Yürüyüş sistemleri güçlenen, hızı artan araç, anti-tank roketleri dahil çok çeşitli silah sistemlerini kullanabilecek

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi firmalarının insansız kara aracı geliştirmeye konusundaki iş birliğinden sınıfında, dünya ölçeğinde iddia sahibi olabilecek bir çözüm ortaya çıktı.

ASELSAN ve Katmerciler tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Araç Platformu (UKAP) yeni tasarımıyla kazandığı üstün özelliklerle, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), ilk kez sergilendi.

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UKAP üzerinde yürüttükleri çalışmalar sonunda 2. Nesil UKAP'ın (UKAP-II) ortaya çıktığını söyledi.

Son kullanıcı makamlar ile yapılan görüşmeler sonrası öngörülen ihtiyaçlar paralelinde UKAP'ın yeniden tasarlanarak üstün özelliklere kavuşturulduğunu vurgulayan Katmerci, "UKAP-II, yeni tasarım sayesinde yüzde 100 yerli uzaktan kumandalı ve otonom mini ana muhabere tankı seviyesinde performans sergileyecek bir araç olarak yeniden sahneye çıktı." dedi.

Aracın elektrikli ve hibrit modelleri bulunduğunu anlatan Katmerci, bu sayede UKAP-II'nin çok düşük termal iz özellikleri gösterdiğini ifade etti.

- Hedefi yüksek isabetle bulacak

Güçlendirilmiş yürüyüş sistemleri ve süspansiyon ile aracın, arazi ve yol koşullarında üstün performans özellikleri kazandığını dile getiren Katmerci, şunları kaydetti:

"UKAP, her türlü sürüş koşulunda (yüzde 60 tırmanma dahil) stabilizasyonu yüksek atış imkanı, yüksek hız ve mobilite, zırh opsiyonu, anti-tank roketleri dahil çok çeşitli silah sistemlerinin kullanımına müsait, sınıfında dünya ölçeğinde öncü bir araç olarak yenilendi.

Opsiyon olarak sunduğumuz uydu bağlantısı ile kumanda menzili sınırsız hale getirildi. Gece gündüz operasyon icra edebilen aracımız çok amaçlı bir platform. Ağır ve hafif silahlara sahip silah istasyonu, keşif gözetleme aracı, hasta taşıma aracı, yük taşıma aracı, roket platformu ve amfibi çıkartma operasyonlarında görev alabilecek konfigürasyonlarıyla kullanıcıya geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.

- Sınırda kendi başına devriye atabilecek

ASELSAN İnsansız Kara ve Deniz Araçları Program Müdürlüğü Proje Mühendisi Taha Gayret de orta seviye insansız kara aracının geldiği son durumu TEKNOFEST İstanbul'da sergilediklerini söyledi.

UKAP'ın ilk kez kamuoyu önüne çıkmasının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Gayret, bu sürede araca otonom kabiliyetler eklediklerini ifade etti. Aracın sınırda otonom olarak devriye yapabileceğini anlatan Gayret, "Yani kendi başına sınırda devriye atarak, bölgeyi haritalandırarak, çevreyi izleyerek hem çevre hakkındaki bilgileri hem de tespit ettiği hedefleri merkeze gönderebilecek." dedi.

Araca yönelik Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini belirten Gayret, 2020'nin sonlarında aracı tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Gayret, aracın gövdesinde de arazi şartlarında en uygun şekilde harekete imkan veren değişiklikler yapıldığını, boyutlarının genişlediğini, daha stabil bir sistem elde etmek için geliştirme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Aracın talebe göre fonksiyonlarının çeşitlenebileceğini ve farklı görevler yerine getirebileceğini vurgulayan Taha Gayret, UKAP-II'nin, Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi entegre edilen versiyonla hedefi otomatik tespit ve imha edilebildiğini belirtti.

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Aselsan insansız kara aracı Katmerciler Savunma Sanayisi TEKNOFEST İSTANBUL UKAP Uzaktan Kumandalı Araç Platformu

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