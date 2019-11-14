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İnsansız Hava Aracı kullanıcısının yerini tespit edecek telefon uygulaması geliştirildi

14.11.2019 15:32 | Son Güncelleme

İnsansız Hava Aracı (İHA) üreticisi DJI, bu araçların kimliğini ve kullanıcılarının yerini tespit eden bir cep telefonu uygulaması geliştirdi. Çin merkezli şirket, uygulamanın İHA'lardan kaynaklanan güvenlik tehditlerinin önlenmesine ve kamuoyunda kaygılarının azalmasına yardımcı olacağını söylüyor. Ancak farklı görüşü savunan uzmanlar da var.

İnsansız Hava Aracı kullanıcısının yerini tespit edecek telefon uygulaması geliştirildi

İnsansız Hava Aracı (İHA) üreticisi DJI, bu araçların kimliğini ve kullanıcılarının yerini tespit eden bir cep telefonu uygulaması geliştirdi.

"Wi-Fi Aware" adlı bir protokol kullanılan bu teknikte, İHA'lar (drone) kendileri hakkında sinyal yayıyorlar.

Çin merkezli şirket, uygulamanın İHA'lardan kaynaklanan güvenlik tehditlerinin önlenmesine ve kamuoyunda kaygılarının azalmasına yardımcı olacağını söylüyor.

Geçen yıl Aralık ayında Londra'da Gatwick Havalimanı'nda uçurulan İHA'lar nedeniyle 36 saat içinde bin kadar uçuş iptal edilmişti. İHA'ların yerinin tespit edilemediği olaydan 140 bin'den fazla yolcu etkilenmişti.

Ancak uzmanlar, bu araçları amaç dışı olarak kullanan kişilerin gelişmiş teknoloji yardımıyla yakalanmaktan kurtulabileceklerine dikkat çekiyor.

'Uygulama kötü amaçlı kullanıma karşı çok yararlı'

İHA sektörü üzerine çalışmalar yapan, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi uzmanı Elrike Franke, "Bu uygulama kötü amaçlı kullanıma karşı çok yararlı. Ancak uygulama kötü amaçlı kullanımı engellemek için yeterli olmayacak. Çünkü sistemi bozacak ilk kişiler bunlar olacak" dedi.

DJI'den BBC'ye yapılan açıklamada, halen kullanılmakta olan İHA'ların yazılımının güncellenebileceği belirtildi. Açıklamada, "Basit bir cep telefonu uygulamasıyla, İHA'ların kapsama alanı içinde olan kişiler, alacakları sinyalle bu araçların irtifasını, hızını, yönünü, kayıt numarasını ve bunları kullanan kişinin yerini öğrenebilecek" dedi.

Şirket, mevcut kullanıcılar için bu güncellemeyi zorunlu yapıp yapmayacaklarına henüz karar vermediğini kaydetti.

Bazı ülkelerde, tüm İHA üreticilerini, araçların uzaktan kimliklerinin tespit edilmesini sağlayacak bir sistem geliştirmeye zorlayacak düzenlemeler yapılıyor.

Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA) ve Ulaştırma Bakanlığının konuya ilişkin düzenlemelerle ilgili önerilerini gelecek ay açıklaması bekleniyor. Mevzuatın yürürlüğe girmesinin bir yıl alabileceği belirtiliyor. FAA bu süre içinde üreticilerin kendi çözümlerini geliştirmesini istedi.

DJI, ürettiği araçların kimlik tespitine izin verecek değişiklikleri, mevzuatın açıklığa kavuşmasından sonra yapacağını belirtti. "Birkaç yaşındaki" araçlarda da bu sistem kullanılabilecek.

iPhone cihazlar desteklemiyor

Piyasadaki akıllı telefonların birçoğu henüz İHA'ların tespitini sağlayacak "Wi-Fi Aware protokolünü desteklemiyor. Bu cihazlar arasında iPhone'lar da var.

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