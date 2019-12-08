İnsansız Hava Araçları Zihinle Kontrol Edilebilir mi?

Amerika Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme kolu DARPA, insansız hava araçlarını zihinle kontrol etmek ya da giyilebilir elektronik cihazlar geliştirmek gibi askeri uygulamalarda kullanılacak teknolojiler için araştırmacılara fon sağlıyor.
DARPA, bu amaçla makinalarla zihinsel iletişim kurmak için ya asgari seviyede cerrahi müdahale gerektiren ya da hiç gerektirmeyen yöntemlerin arayışı içinde. Bu konuda yapılan araştırmalardan biri, Rice Üniversitesi'nde devam ediyor.
Klavyede yazı yazmak, birçokları için hayatın sıradan bir parçası. Peki, bilgisayarınızla etkileşmek için tek bir kasınızı bile kullanmanıza gerek kalmaması mümkün mü?
Rice Üniversitesi’nden Jacob Robinson, ”İnsansız hava aracını uçuran pilot, komutları klavyede yazmak yerine doğrudan düşünce yoluyla sinyal göndererek çok daha hızlı hareket edebilir” diyor.
Jacob Robinson ve ekibi, bilgisayar-beyin arayüzünü hayata geçirmek için çalışıyor. Araştırmalar, hücresel seviyede başlıyor.
Robinson,“Virüsleri kullanarak yeni genler elde etmeye ve hücrelere normalde sahip olmadıkları özellikler kazandırmaya çalışıyoruz.”
Örneğin genetiği değiştirilmiş beyin hücreleri manyetik alanlara ve ışığa daha hassas hale geliyor. Üzerinde değişiklik yapılmış virüsler ve nano mıknatıslar kan dolaşımına zerkediliyor.
Lazer, ışık algılayıcı ve elektro-mıknatıs donanımlı başlık, beyin faaliyetlerini uyarıyor ve ölçüm yapıyor. Amaç, ameliyatla beyne herhangi bir cihaz yerleştirmeye gerek kalmadan makinalarla iletişim sağlamak.
Robinson, ”Başlığı takıyor, yerinize oturuyor ve insansız hava aracını kontrol ediyorsunuz”diyor.
Robinson, askeri kullanım alanlarının dışında cerrahi müdahale gerektirmeyen beyin-bilgisayar arayüzünün görme ya da işitme duyularını yeniden kazanmayı sağlayabileceğini söylüyor.
Robinson, ”Örneğin bir gözünüzü kaybetseniz ya da retinanız zarar görse beynin verileri işlemden geçiren kısmı hala çalışmaya devam ediyor. Faaliyetleri beyne doğru şekilde yansıtacak yolu bulursak sanki hala görme duyusuna sahipmiş gibi olursunuz çünkü beynin görüntüleri alan bölümü işlevini hala sürdürüyor” ifadelerini kullanıyor.
Robinson ve ekibi, meyve sineklerinin davranışlarını mıknatıslarla kontrol etmeyi başardı.
DARPA, dört yıl içinde bu araştırmaların insanlarda da uygulanacak şekilde geliştirilmesini amaçlıyor. Ancak araştırma, kişisel otonomi ve mahremiyetle ilgili kaygıların ortaya çıkmasına yol açıyor.
Robinson, yeni geliştirilen bu teknolojinin risklerini en aza indirgemek, faydalarını ise azami ölçüde arttırmak için bir etik kılavuzu üzerinde çalışmalar yapıldığını söylüyor.
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