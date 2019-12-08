İnsansız Hava Araçları Zihinle Kontrol Edilebilir mi?

Amerika Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme kolu DARPA, insansız hava araçlarını zihinle kontrol etmek ya da giyilebilir elektronik cihazlar geliştirmek gibi askeri uygulamalarda kullanılacak teknolojiler için araştırmacılara fon sağlıyor.

DARPA, bu amaçla makinalarla zihinsel iletişim kurmak için ya asgari seviyede cerrahi müdahale gerektiren ya da hiç gerektirmeyen yöntemlerin arayışı içinde. Bu konuda yapılan araştırmalardan biri, Rice Üniversitesi'nde devam ediyor.

Klavyede yazı yazmak, birçokları için hayatın sıradan bir parçası. Peki, bilgisayarınızla etkileşmek için tek bir kasınızı bile kullanmanıza gerek kalmaması mümkün mü?

Rice Üniversitesi’nden Jacob Robinson, ”İnsansız hava aracını uçuran pilot, komutları klavyede yazmak yerine doğrudan düşünce yoluyla sinyal göndererek çok daha hızlı hareket edebilir” diyor.

Jacob Robinson ve ekibi, bilgisayar-beyin arayüzünü hayata geçirmek için çalışıyor. Araştırmalar, hücresel seviyede başlıyor.

Robinson,“Virüsleri kullanarak yeni genler elde etmeye ve hücrelere normalde sahip olmadıkları özellikler kazandırmaya çalışıyoruz.”