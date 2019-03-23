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İnsansız sualtı aracıyla deniz dibini haritalayacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:04 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik ve Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin ortak projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.Elektrik-Elektronik ve Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin, “İnsansız Sualtı Aracı Kullanarak Dip Taramalı Sonar ve Batimetrik Veri Birleşimi İle Sualtı Haritalandırması ve Deneysel Uygulaması” başlıklı ortak projesi, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik ve Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin ortak projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.
Elektrik-Elektronik ve Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin, “İnsansız Sualtı Aracı Kullanarak Dip Taramalı Sonar ve Batimetrik Veri Birleşimi İle Sualtı Haritalandırması ve Deneysel Uygulaması” başlıklı ortak projesi, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Dr. Öğr. Üyesi Seda Karadeniz Kartal’ın yürütücüsü olduğu projede Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar Görmüş araştırmacı olarak görev alırken, ODTÜ’den Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu proje danışmanlığını üstlenecek.
Araştırma ekibi 36 ay sürecek çalışmada, geleneksel yöntemlerden farklı olarak, insansız sualtı aracına entegre edilmiş dip taramalı sonar yardımıyla su altı haritalamasının daha yakından, daha hassas ve daha güvenli yapılmasına olanak sağlamayı hedefliyor.

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