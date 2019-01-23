HABER

İnşatta asansör boşluğuna düşen kişiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde girdiği inşaat halindeki binanın zemin katından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen İbrahim Çelen (52), itfaiye ekibince kurtarıldı.

İnşatta asansör boşluğuna düşen kişiyi itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde girdiği inşaat halindeki binanın zemin katından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen İbrahim Çelen (52), itfaiye ekibince kurtarıldı. Yaralanan Çelen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Yukarı Mahalle Çarşı Caddesi'ndeki inşaat halindeki binada meydana geldi. Bilinmeyen nedenle binaya giren İbrahim Çelen, zemin katta ilerlerken, karanlık nedeniyle asansör boşluğunu fark etmedi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanan Çelen, bağırarak çevreden yardım istedi. Çelen'in sesini duyanlar, polisi aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans gönderildi. Bodrum kata inen itfaiye ekibi, vücudunda kırıklar oluşan Çelen'i sedyeye alarak inşattan çıkardı. Ambulansa alınan Çelen, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İnşatta asansör boşluğuna düşen kişiyi itfaiye kurtardıİnşatta asansör boşluğuna düşen kişiyi itfaiye kurtardı

PARTNEREn güzel cevabım! '1095 gün önce ‘evet’ dedim'En güzel cevabım! '1095 gün önce ‘evet’ dedim'
Karadeniz Sahil Yolu'nda minibüs alev alev yandıKaradeniz Sahil Yolu'nda minibüs alev alev yandı
Minik Ayşe Miray'ın cenazesini dedesi teslim aldıMinik Ayşe Miray'ın cenazesini dedesi teslim aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Fenerbahçe'de Adebayor sesleri

Fenerbahçe'de Adebayor sesleri

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.