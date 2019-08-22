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İnşattan düşen işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 18:16 | Son Güncelleme

Siirt’te yaklaşık 10 metre yükseklikten sert zemine çakılan inşaat işçisi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Eruh ilçesi Ekinyolu köyünde meydana geldi.

Siirt’te yaklaşık 10 metre yükseklikten sert zemine çakılan inşaat işçisi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt’in Eruh ilçesi Ekinyolu köyünde meydana geldi. İnşaatta çalışan 54 yaşındaki Mehmet Solgun dengesini kaybederek 10 metre yüksekten sert zemine çakıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Solgun, Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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