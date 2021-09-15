Inspiration4: Dört amatör astronotun uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Dört "amatör astronotun" üç gün sürecek uzay yolculuğu bugün başlıyor. Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından üretilen Falcon-9 roketinin yörüngeye taşıyacağı Dragon kapsülüne binecek olan dörtlü, bu macera sırasında çocukluk kanserlerine yönelik ilaçlar için düzenlenen kampanyalara destek olacak.

Uçuş, ekipte yer alan ABD'li milyarder iş insanı Jared Isaacman finanse ediyor.

Bu uzay yolculuğu, milyarder iş insanları Richard Branson ve Jeff Bezos'un benzer yolculuklarının ardından uzay turizmini geliştirme yolunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

Ekipteki diğer kişiler ise bir sağlık çalışanı, bir bilim eğitimcisi ve bir veri analisti.

Diğer insanlara da macera yaşamaları için ilham vermeyi amaçlayan dörtlüye, bu nedenle Inspiration4 (ilham veren dörtlü) deniyor.

Roketin ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 20:02'de (TSİ Perşembe 03.02) havalanması bekleniyor.

Yeryüzünden 575 kilometre yükseğe çıkması hedeflenen kapsül, böylece Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 150 kilometre daha yukarda bir yörüngeye sahip olacak.

Dörtlünün üç günlük yolculuk boyunca deneyler yapacağı ve büyük bir cam kubbeden dünyayı izleyeceği belirtiliyor.

Kubbe, normalde Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandığı uç kısmına yerleştirildi. Bu uçuşta Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanılmayacak olması SpaceX'e böyle bir imkan sağladı.

Yolculuğun sonunda kapsül Atlas Okyanusu'na iniş yapacak.

Temmuz ayında Sir Richard Branson'ın Virgin Galactic ve Amazon.com sahibi Jeff Bezos'un Blue Origin şirketleri de başarılı birer uzay uçuşu gerçekleştirerek uzay turizminin yolunu açmıştı.

Bu uçuşu finanse eden 38 yaşındaki Jared Isaacman ise ergenliğinde kredi kartı işlemleri gerçekleştirmek kurduğu Shift4 Payments şirketinin yöneticisi.

Havacılık meraklısı olan Isaacman bugüne kadar birden fazla uçağı binlerce saat uçurdu.

Isaacman, "İlk defa yörüngeye süper güçler dışında birileri de insan göndermiş olacak" diyor.

Virgin ve Blue Origin'in uçuşları yörüngeye kadar çıkmadan, uzayın başladığı sınırda kısa bir süre geçirdikten sonra dünyaya geri dönülen uçuşlardı.

Isaacman, "Bu uçuş gelecekte bizi bekleyen gelişmelerin habercisi" diyor ve ekliyor:

"Artık bir gün bir ay üssü ve muhtemelen Mars kolonisinin olacağını biliyoruz. Bu 50 yıl sonra da olabilir, 100 yıl sonra da.

"Ama bütün bunların bir noktada bir başlangıcı var.

"Yıllar sonra insanlar geri dönüp baktıklarında 'Sıradan insanların uzaya çıkabildiği ilk gün buydu' diyecekler."

Ekipte yer alan asistan doktor Hayley Arceneaux bir çocuk hastanesinde çalışıyor. 29 yaşındaki Arceneaux, 10 yaşındayken o hastanede kemik kanseri tedavisi görmüştü.

Isaacman, Arceneaux'nun çalıştığı St. Jude adlı hastane için 200 milyon dolar bağış toplamayı umuyor.

Ekipteki Dr. Sian Proctor ise 51 yaşında bir yerbilimci ve bilim iletişimcisi. 2009'da NASA astronotu olmaya çok yaklaşan Proctor, son turda elenmişti. Bu uçuştaki yerini ise sanatçılığına ve girişimciliğine borçlu.

Eski bir savaş pilotu olan ve Lockheed Martin şirketinde mühendislik yapan 42 yaşındaki Chris Sembroski, St. Jude'a bağış yaparak çekilişe katılmaya hak kazanmıştı.

Dört kişilik kapsülde yer alacak son kişi bu çekilişle belirlenmişti.

Sembroski katıldığı çekilişi kazanamasa da kazanan bir arkadaşı yerini ona vermişti.

Bazı yorumcular bu tür uçuşların küresel ısınmaya etkisinin yüksek olduğu eleştirisinde bulunuyor.

SpaceX'in Falcon-9 roketi yüksek derecede işlenmiş kerosen yakıtı kullanıyor.

Bu yakıt atmosfere sera gazı etkisi olan karbondioksitin yanı sıra nitrojen oksit de salıyor.

Uzay yolculuklarından kaynaklanan gaz salımları günümüzde havacılık sektörüne kıyasla çok küçük olsa da önümüzdeki yıllarda bu tür uçuşların hızla artması bekleniyor.

Sovyet kozmonotu Yuri Gagaris uzaya gittiğinden bu yana geçen 60 yılda 600'den az insan onun yolundan ilerleyebildi.

Bunların neredeyse tamamı hükümetlerin finanse ettiği görevlerde yer alan askeriyede eğitim almış pilotlardı.

Inspiration4 uçuşu tamamen ticari olması nedeniyle öncüllerinden farklılaşıyor.

Altı ay önce Isaacman, Arceneaux, Proctor ve Sembroski günlük hayatlarını yaşıyordu. Son altı ayda ise SpaceX'in kapsül simülatörüyle, hızlandırılmış astronotluk eğitimi alıyorlar.

Ekibe davet edilmesine dair şaşkınlığını basınla paylaşan Hayley Arceneaux "Herhalde 'Uzaya gitmek ister misin?' diye telefon alan tek kişi benimdir" demişti.

Merkezi California'da bulunan SpaceX önümüzdeki yıllarda çok sayıda yörünge uçuşu bileti satmayı planlıyor.

Her ne kadar özel bir şirket olsa da, Elon Musk'ın SpaceX şirketi mevcut teknolojisini geliştirirken Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından fonlanmıştı.

