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Instagram 10. yaşında simge değiştirmeye izin veriyor! Instagram simge değiştirme nasıl yapılır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 10:59 | Son Güncelleme

Instagram, on yaşına bastı. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması, onuncu yaşını ise kullanıcılarına sunduğu bazı özelliklerle kutlamak istedi. Bu özelliklerden biri ise gizli bir yoldan ana ekranınızdaki Instagram simgesini değiştiriyor. Peki nasıl kullanılıyor?

Instagram 10. yaşında simge değiştirmeye izin veriyor! Instagram simge değiştirme nasıl yapılır?

Instagram tam on yıldır hayatımızda bulunuyor. Binlerce fotoğrafa beğeni atıp, belki 10 kat daha fazlasını ana sayfamızda gördüğümüz bu mecra, her yeni yaşında yeni yetenekler kazanıyor. Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren fotoğraf ve video paylaşım uygulaması, ilk yıllarında sadece fotoğraf paylaşmaya izin veren bir uygulama gibi öne çıksa da şimdilerde başlı başına bir sosyal medya ağı olarak tanımlanıyor. Hatta birçok işletme Instagram üzerinden ürün satışı bile yapıyor, gelir elde ediyor. Instagram, kendisi için önemli olan bu özel günde kullanıcılarına bir dizi özellik sundu ve tabiri caizse onuncu yaşını kullanıcılarıyla birlikte kutlamaya karar verdi.

ONUNCU YILA ÖZEL INSTAGRAM SİMGELERİ DEĞİŞİYOR

Instagram simgesi, on yıl boyunca değişimlerden nasibini aldı. Sosyal medya platformu şimdi ise özel simgelerini kullanıcılarına açtı. Bu simgelerin arasında Instagram'ın bugüne kadar kullandığı tüm logoların yanı sıra ''Çok Karanlık, Karanlık, Altın, Onur, Seher Vakti, Gündoğumu, Alacakaranlık'' gibi farklı renk kombinasyonlarından oluşan simgeler de bulunuyor. Simgelerden birini seçtiğinizde ana ekranınızdaki Instagram logosu da değişiyor. Bu simgelere ulaşmak için ise Instagram oldukça eğlenceli bir yol sunmuş durumda.

Instagram simgeleri

INSTAGRAM SİMGESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Instagram simge değiştirme ekranına ulaşabilmek için izlemeniz gereken bazı adımlar var. Bunlar;

  • Instagram uygulamasını açın.
  • Profilinize gelin.
  • Sağ üst kısımdaki üç çizgi çubuğuna tıklayın.
  • Ayarlar'ı seçin.
  • Ekranı aşağı kaydırmaya başlayın. Burada bazı emojiler göreceksiniz. Kaydırmaya devam edin.
  • Daha sonra Instagram'ın uygulama simgesi bölümü açılacaktır. Buradan istediğiniz simgeyi seçerek ana ekranınızdaki Instagram simgesini değiştirebilirsiniz.

INSTAGRAM HİKAYELER HARİTASI EKLENDİ

  1. yaşını kutlayan Instagram'ın diğer bir yeniliği ise Instagram Hikayeler haritası oldu. Bu özellik ile üç yıl içinde paylaşılan hikayelerin nerede paylaşıldığı harita üzerinde görüntülenebiliyor. Bunun dışında istenildiğinde hikayelerin haritası, takvimde de gösteriliyor. Otomatik yorum gizleme de Instagram'a gelen diğer bir özellik. Bu özellik ise kurallara uymayacak şekilde yorum yapan kişilerin yorumlarının Instagram tarafından gizlenmesini sağlıyor. Yani rahatsız edici yorumlar bu özellik ile birlikte sona erebilir.
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