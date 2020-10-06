Instagram 10. yaşında simge değiştirmeye izin veriyor! Instagram simge değiştirme nasıl yapılır?

Instagram tam on yıldır hayatımızda bulunuyor. Binlerce fotoğrafa beğeni atıp, belki 10 kat daha fazlasını ana sayfamızda gördüğümüz bu mecra, her yeni yaşında yeni yetenekler kazanıyor. Facebook çatısı altında faaliyetlerini sürdüren fotoğraf ve video paylaşım uygulaması, ilk yıllarında sadece fotoğraf paylaşmaya izin veren bir uygulama gibi öne çıksa da şimdilerde başlı başına bir sosyal medya ağı olarak tanımlanıyor. Hatta birçok işletme Instagram üzerinden ürün satışı bile yapıyor, gelir elde ediyor. Instagram, kendisi için önemli olan bu özel günde kullanıcılarına bir dizi özellik sundu ve tabiri caizse onuncu yaşını kullanıcılarıyla birlikte kutlamaya karar verdi.

ONUNCU YILA ÖZEL INSTAGRAM SİMGELERİ DEĞİŞİYOR

Instagram simgesi, on yıl boyunca değişimlerden nasibini aldı. Sosyal medya platformu şimdi ise özel simgelerini kullanıcılarına açtı. Bu simgelerin arasında Instagram'ın bugüne kadar kullandığı tüm logoların yanı sıra ''Çok Karanlık, Karanlık, Altın, Onur, Seher Vakti, Gündoğumu, Alacakaranlık'' gibi farklı renk kombinasyonlarından oluşan simgeler de bulunuyor. Simgelerden birini seçtiğinizde ana ekranınızdaki Instagram logosu da değişiyor. Bu simgelere ulaşmak için ise Instagram oldukça eğlenceli bir yol sunmuş durumda.