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  4. Instagram 2019 yılında ünlülere gelir kaynağı oldu!

Instagram 2019 yılında ünlülere gelir kaynağı oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

Sosyal medya ünlülere para kazandırmaya devam ediyor. Normal hayatlarında paraya para demeyen ünlüler sosyal medyadan yaptıkları reklamlar ile gelirlerine gelir katmaya devam ediyor. 2019’un son gününde, ünlü isimlerin Instagram’dan bu yıl içerisinde ne kadar gelir elde ettikleri ortaya çıktı.

Instagram 2019 yılında ünlülere gelir kaynağı oldu!

Listenin zirvesinde Juventus’ta forma giyen ve reklamlar ile en zengin futbolcu olma unvanını elinde bulunduran Cristiano Ronaldo yer alıyor. Cristiano Ronaldo Instagram’dan 2019’da tam 47.8 milyon dolar gelir elde etmiş.

Listenin ikinci sırasında ise 15.9 milyon dolar ile Kendall Jenner yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise ölüsü bile yeter diyebileceğimiz yıllar önce futbolu bırakan David Beckham yer alıyor. David Beckham da 10.7 milyon dolar gelir elde etmiş.
Listenin dördüncü sırasında genç şarkısı Selena Gomez yer alıyor. Selena Gomes, 2019’da Instagram’dan 8 milyon dolar gelir elde etmiş.

Listenin son sırasında ise yine Jenner ailesinden Kylie Jenner yer alıyor. Kylie Jenner ablasına göre çok düşük bir gelir elde etmiş durumda. Düşük dediğime bakmayın bu gelir hepimizi kral eder. Kylie Jenner da 2019 yılında toplamda 3.8 milyon dolar gelir elde etmeyi başarmış.

1 – Cristiano Ronaldo – 47.8 milyon dolar
2 – Kendall Jenner – 15,9 milyon dolar
3 – David Beckham – 10,7 milyon dolar
4 – Selena Gomez – 8 milyon dolar
5 – Kylie Jenner – 3,8 milyon dolar

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