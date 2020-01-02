Instagram 2019 yılında ünlülere gelir kaynağı oldu!

Listenin zirvesinde Juventus’ta forma giyen ve reklamlar ile en zengin futbolcu olma unvanını elinde bulunduran Cristiano Ronaldo yer alıyor. Cristiano Ronaldo Instagram’dan 2019’da tam 47.8 milyon dolar gelir elde etmiş.

Listenin ikinci sırasında ise 15.9 milyon dolar ile Kendall Jenner yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında ise ölüsü bile yeter diyebileceğimiz yıllar önce futbolu bırakan David Beckham yer alıyor. David Beckham da 10.7 milyon dolar gelir elde etmiş.

Listenin dördüncü sırasında genç şarkısı Selena Gomez yer alıyor. Selena Gomes, 2019’da Instagram’dan 8 milyon dolar gelir elde etmiş.

Listenin son sırasında ise yine Jenner ailesinden Kylie Jenner yer alıyor. Kylie Jenner ablasına göre çok düşük bir gelir elde etmiş durumda. Düşük dediğime bakmayın bu gelir hepimizi kral eder. Kylie Jenner da 2019 yılında toplamda 3.8 milyon dolar gelir elde etmeyi başarmış.

1 – Cristiano Ronaldo – 47.8 milyon dolar

2 – Kendall Jenner – 15,9 milyon dolar

3 – David Beckham – 10,7 milyon dolar

4 – Selena Gomez – 8 milyon dolar

5 – Kylie Jenner – 3,8 milyon dolar

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