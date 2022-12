Instagram 2022 bitmeden açıkladı! Mahsa Amini'den airfryer'a, James Webb Uzay Teleskobu'ndan Dünya Kupası'na...

Instagram'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kullanıcıları için yeni özellikler üzerinde çalışmayı da sürdüren platform, 2022 bitmeden önemli bir paylaşımda bulundu. Instagram, 2022'nin en trend Instagram hashtag'lerini paylaştı. İşte airfryer'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'na 2022'nin en trend Instagram hashtag'leri!

2022'nin en trend Instagram hashtag'lerini resmi Twitter hesabından paylaşan Instagram, gönderisinde "Airfryer'lardan animeye, bunlar 2022'nin en trend hashtag'leriydi" ifadelerini kullandı.

From air fryers to anime, these were the top trending hashtags of 2022 ???? pic.twitter.com/rUc9tGLMUD