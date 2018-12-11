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Instagram'a bu sabah girenler gözlerine inanamadı... Sesli mesaj gönderme dönemi resmen başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

Milyonlarca kullanıcıya sahip popüler sosyal medya uygulaması Instagram, yine bomba bir özellik ile gündemde. Instagram'a gelecek yeni özellikle beraber artık kullanıcılar DM üzerinden sesli mesaj da gönderebilecek.

Instagram'a bu sabah girenler gözlerine inanamadı... Sesli mesaj gönderme dönemi resmen başladı!

Instagram, sesli mesajlar özelliğini bu sabah itibariyle kullanıma sundu. Facebook Messenger üzerinde bulunan ses kaydedicisine görsel olarak oldukça benzeyen kaydedici animasyonları, WhatsApp kaydedicisi gibi bas konuş tarzında bir çalışma biçimine sahip.

WhatsApp'ta da olduğu gibi, parmağınızı ilgili ikona basılı tutarak ses kaydı alabiliyorsunuz. İptal etmek istediğinizde ise parmağınızı sola doğru kaydırmanız yeterli.

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Instagram'da bu yenilik ile birlikte Direct artık, dosya paylaşımı ve konum paylaşımı gibi özellikler dışında, kullanıcılara Messenger ve WhatsApp ile hemen hemen aynı özellikleri sunuyor.

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