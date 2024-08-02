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Instagram'a nasıl giriş yapılır? VPN ile Instagram'a giriş!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.08.2024 11:05
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) saat 03.00 itibarıyla Instagram'a erişim engeli getirdi. Türkiye'de en çok kullanılan ve 58 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya platformuna giriş yapmak için yollar aranıyor. Instagram'a nasıl giriş yapılır gibi soruların cevabı haberimizde. İşte detaylar...

Instagram'a nasıl giriş yapılır? VPN ile Instagram'a giriş!

BTK kararı ile Instagram'a erişim engeli geldi! Kararın neden alındığına ya da yasağın ne zaman kalkacağına dair pek çok detay kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram ve Facebook platformlarının sahibi olan Meta henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken, erişim engelinin sebebi de bilinmiyor. Erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı da merak konusu.

Erişim engeli kalkana kadar Instagram kullanmaya devam edemeyenler ise alternatif yollar arıyor. Instagram'a girmek için pek çok kişi ise VPN ile giriş yapmayı tercih ediyor.

inn

INSGTAGRAM'A VPN İLE GİRİŞ

Cihazınızın ayarlar menüsünü kullanarak başlayın.

Ağ ve İnternet bölümüne gidin, burada VPN seçeneğini bulun.

Seçmek istediğiniz VPN'i bulun ve üzerine tıklayın.

Instagram'ın erişim kısıtlamasının olmadığı bir ülkeyi seçin.

Kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Son olarak, 'Bağlan' seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Bu adımları izleyerek, Instagram'a erişim engeli olmayan bir ülkeden bağlanabilirsiniz. VPN kullanımı, internet üzerinde anonim bir şekilde gezinmenizi sağlar ve coğrafi kısıtlamaları aşmanıza yardımcı olur.

ÜCRETSİZ VPN UYGULAMALARI

VPN Hotspot Super VPN Proxy

VPN Proxy Master - Super VPN

Free VPN: Sınırsız VPN Proxy

1.1.1.1: Faster Internet

Opera ve Opera GX tarayıcıları, kullanıcılara ücretsiz olarak VPN sunuyor. Bu sayede kullanıcılar Instagram'a girebiliyor. Ayrıca, bilgisayardan Google Chrome gibi tarayıcılardan Instagram'a erişmeyi tercih eden kullanıcılar ise

Hotspot Shield

Touch VPN

Tunnel Bear

gibi VPN'leri tercih ediyor. (Onedio)

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Anahtar Kelimeler:
Instagram VPN
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