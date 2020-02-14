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Instagram'a nefes aldıracak güncelleme! Hiçbir gönderi gözden kaçmayacak...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.02.2020 17:38 | Son Güncelleme

Instagram, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Instagram için yaptığı tahminler ile tanınan Jane Manchun Wong, Instagram iOS ve Android için yayınlanacak güncelleme ile artık Instagram gönderilerinin kronolojik olarak sıralanacağını duyurdu. Peki Instagram'ın yeni güncellemesi ne zaman gelecek?

Instagram'a nefes aldıracak güncelleme! Hiçbir gönderi gözden kaçmayacak...

Instagram uygulamasını en iyi hale getirmek için güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Daha önce birçok kez yaptığı güncelleme ile uygulamayı baştan aşağı değiştiren Instagram, bu değişimlerden birini gönderilerin sıralamasında yaptı ve gönderilerin sıralanma şeklini kronolojik olmaktan çıkardı. Bu kararı ile sık sık eleştirilen Instagram, doğru çıkan tahminleriyle tanınan Jane Manchun Wong'a göre sonunda eleştirileri dinledi ve yeni güncelllemesi için çalışmalara başladı.

TWİTTER'IN EN SON GÖNDERİLER ÖZELLİĞİ INSTAGRAM'A GELİYOR

Jane Manchun Wong, Twitter üzerinden yaptığı duyuru ile Instagram'ın yeni güncellemesi ile 'En son Gönderileri' seçeneği sunacağını duyurdu. Bu seçenek size bir yerlerden tanıdık geliyor olabilir zira aynı özellik halihazırda Twitter tarafından kullanılmakta. Twitter'ın özelliğini Instagram'a getirecek olan şirket yönetimi, böylece kullanıcılara Instagram ana sayfasına düşen tüm gönderilerin zamanına göre sıralanmasına imkan tanıyacak.

Instagram Jane Manchun Wong

INSTAGRAM'IN YENİ GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Instagram'ın yeni güncellemesi hakkında bir ekran görüntüsü de paylaşan Wong'a göre, Instagram söz konusu yeniliği yakın bir zamanda duyuracak ve kullanıcıların kullanımına sunmaya başlayacak. Konuya ilgiyle yaklaşan Yahoo Finance da Wong'un dediklerini doğrular gibi. Çünkü Yahoo Finance, Instagram'dan güncellemenin doğruluğu hakkında bilgi almak isterken şirketin açıklama yapmama kararıyla karşılaştı. Bu da güncellemenin doğru olduğuna dair en önemli kanıtlardan biri oldu.


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