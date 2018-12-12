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Instagram'a sesli mesaj özelliği geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.12.2018 09:49 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Instagram, sürpriz bir şekilde platforma sesli mesaj desteğini ekledi. İşte detaylar!

Instagram'a sesli mesaj özelliği geldi!

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformlarından biri olan Instagram, sürpriz bir şekilde platforma sesli mesaj desteğini ekledi. Bundan sonra kullanıcılar DM üzerinden sadece yazılı değil, sesli de konuşabilecek.

Şimdilik güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için her kullanıcıya ulaşması biraz zaman alabilir. Güncellemeler kısmını kontrol etmeyi unutmamak gerek. Buna ek olarak Instagram’a eklenen bir diğer yeni özellik ile beraber artık görme bozukluğu yaşayanlar, sosyal medya uygulamasına yüklenmiş olan resimlerin tanımlarını dinleyebilecek.

Platforma eklenen yapay zeka destekli yeni araçlarla, kullanıcılar Instagram’daki “Akış'' “Keşfet” ve “Profil” bölümlerindeki fotoğrafların açıklamalarını ekran okuyucuları aracılığıyla duyabilecek.
Instagram'a sesli mesaj özelliği geldi!

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğraflarına kendi tanımlarını da yazabilecek. Eğer söz konusu fotoğraflar için böyle bir tanımlama yapılmadıysa, Instagram nesne tanıma teknolojisini kullanarak fotoğrafta neler olduğunu otomatik olarak tespit edecek.

Fotoğraflarına ek metin eklemek isteyenler, Instagram’ın bu yeniliğine “gelişmiş ayarlar” bölümünden ulaşabilecek. Yapay zeka yardımıyla görme engelli kişilere sesli betimleme yapan bu özelliğin, hali hazırda Facebook çatısı altında da bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
instagram sosyal medya teknoloji

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