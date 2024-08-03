Instagram açıldı mı? Bazı kullanıcılar girebildi, bazıları hayal kırıklığı yaşadı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a dün sabah saatlerinde getirilen erişim engeli devam ediyor.

NE ZAMAN AÇILACAK?

BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Gözler hükümet cephesine çevrilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram'ın açılma şartını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Instagram yöneticileriyle iletişim halinde olduklarını belirterek, istekleri olduğunu ve eksiklerin giderilmesi halinde 1 saat içinde Instagram'ın açılacağını söylemişti. Ancak açıklamanın üstünden saatler geçmesine rağmen henüz bir gelişme yaşanmadı.

INSTAGRAM AÇILDI MI?

Sosyal medya platformunu her dakika yenileyen kullanıcılar erişim engelinin kaldırılmasını heyecanla beklerken bazı kullanıcılar siteye giriş yapabildiklerini belirtti. Bunun üzerine diğer kullanıcılar da hızlıca siteye girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. VPN kullanmadan siteye nasıl girebildikleri anlaşılmayan kullanıcılar diğer kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Hükümetten ise Instagram'ın ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.