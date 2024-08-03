HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram açıldı mı? Bazı kullanıcılar girebildi, bazıları hayal kırıklığı yaşadı

Instagram açıldı mı? Bazı kullanıcılar girebildi, bazıları hayal kırıklığı yaşadı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.08.2024 15:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ve dünyanın en yaygın sosyal medya platformu Instagram'a dün sabah saatlerinde BTK tarafından erişim engeli getirildi. Engel kalkmadan bazı kullanıcılar Instagram'a girebildiğini söyledi. Heyecanlanıp sayfaya girmek isteyen diğer kullanıcılar ise hayal kırıklığı yaşadı.

Instagram açıldı mı? Bazı kullanıcılar girebildi, bazıları hayal kırıklığı yaşadı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a dün sabah saatlerinde getirilen erişim engeli devam ediyor.

iStock-458965797

NE ZAMAN AÇILACAK?

BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Gözler hükümet cephesine çevrilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram'ın açılma şartını duyurdu.

iStock-483093275

Bakan Uraloğlu, Instagram yöneticileriyle iletişim halinde olduklarını belirterek, istekleri olduğunu ve eksiklerin giderilmesi halinde 1 saat içinde Instagram'ın açılacağını söylemişti. Ancak açıklamanın üstünden saatler geçmesine rağmen henüz bir gelişme yaşanmadı.

iStock-995933142

INSTAGRAM AÇILDI MI?

Sosyal medya platformunu her dakika yenileyen kullanıcılar erişim engelinin kaldırılmasını heyecanla beklerken bazı kullanıcılar siteye giriş yapabildiklerini belirtti. Bunun üzerine diğer kullanıcılar da hızlıca siteye girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. VPN kullanmadan siteye nasıl girebildikleri anlaşılmayan kullanıcılar diğer kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Hükümetten ise Instagram'ın ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Instagram btk ınstagram çöktü
En Çok Okunan Haberler
Bodrum yolunda feci kaza... 11 milyonluk lüks otomobil perte çıktı

Bodrum yolunda feci kaza... 11 milyonluk lüks otomobil perte çıktı

Olimpiyatlardan ikonik bir poz daha! Olimpiyatlardan başarı haberleri peş peşe geldi: Sırıkla atlama, yüzme, okçuluk…

Olimpiyatlardan ikonik bir poz daha! Olimpiyatlardan başarı haberleri peş peşe geldi: Sırıkla atlama, yüzme, okçuluk…

İmamoğlu 'aklıma gelmezdi' diyerek belediyelere gönderilen parayı açıkladı

İmamoğlu 'aklıma gelmezdi' diyerek belediyelere gönderilen parayı açıkladı

Haniye suikastında yeni iddialar! 3 odada daha patlayıcı varmış... "Köstebekler hala İran'da"

Haniye suikastında yeni iddialar! 3 odada daha patlayıcı varmış... "Köstebekler hala İran'da"

İntikam yemini eden İran'ın planı belli oldu! Konutlar vurulacak, ekonomi hedef alınacak: Geri sayım başladı

İntikam yemini eden İran'ın planı belli oldu! Konutlar vurulacak, ekonomi hedef alınacak: Geri sayım başladı

Ağabeyi, kız arkadaşının ağabeyleri tarafından katledildi! Görüntüler kan dondurdu: Ayrılmak istediğimde kız kendine zarar veriyordu

Ağabeyi, kız arkadaşının ağabeyleri tarafından katledildi! Görüntüler kan dondurdu: Ayrılmak istediğimde kız kendine zarar veriyordu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.