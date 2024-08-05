HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram açılıyor mu? Kritik saat geldi, taraflar arasındaki toplantı başladı

Instagram açılıyor mu? Kritik saat geldi, taraflar arasındaki toplantı başladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.08.2024 11:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir kapalı olan Instagram'la ilgili yeni gelişme. BTK yetkilileri ve Instagram temsilcileri saat 13.00'te kritik toplantıda bir araya geldi. Platformun akıbeti bu toplantıdan sonra belli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Instagram açılıyor mu? Kritik saat geldi, taraflar arasındaki toplantı başladı

Instagram açılıyor mu? Milyonlarca kullanıcının merak ettiği olayda sıcak bir gelişme yaşandı. BTK ile Instagram yetkililerinin bugün bir toplantı gerçekleştireceği bildirildi. Bakan Uraloğlu toplantıyla ilgili beklentilerini de açıkladı.

iStock-483093275

Bakan Uraloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.

iStock-1302552899

**Instagram temsilcileri ile BTK yetkilileri arasındaki kritik toplantı saat 13.00'de başladı.

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden İsmail Haniye'nin ölümü ile ilgili bir taziye mesajı paylaşmış, ardından Instagram bu paylaşıma erişim engeli getirmişti. Bunun üzerine Altun, X hesabından konuya dair yaptığı açıklamasında, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerini kullanmıştı.

sasa

2 AĞUSTOS'TA ERİŞİM ENGELLENDİ

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken, engelin ne kadar süreceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram
En Çok Okunan Haberler
15 bin lira ise 25 bin TL'ye dayanacak!

15 bin lira ise 25 bin TL'ye dayanacak!

'30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor' Sıcaklık ve kuraklık...

'30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor' Sıcaklık ve kuraklık...

Ebabil Ordusu sosyal medyayı salladı: Demir Kubbe çaresiz kalır!

Ebabil Ordusu sosyal medyayı salladı: Demir Kubbe çaresiz kalır!

Bangladeş'te göstericiler Başbakan'ın konutunu bastı

Bangladeş'te göstericiler Başbakan'ın konutunu bastı

5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu

5-0'lık facianın faturası ona kesildi! 'Taktik' tartışması çok konuşulmuştu

Instagram açılıyor mu? Kritik toplantı için gözler saat 13.00'e çevrildi

Instagram açılıyor mu? Kritik toplantı için gözler saat 13.00'e çevrildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.