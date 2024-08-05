Instagram açılıyor mu? Kritik toplantı için gözler saat 13.00'e çevrildi

Instagram açılıyor mu? Milyonlarca kullanıcının merak ettiği olayda sıcak bir gelişme yaşandı. BTK ile Instagram yetkilileri bugün saat 13.00'te toplantı gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu toplantıyla ilgili beklentilerini de açıkladı.

Bakan Uraloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz.

NE OLMUŞTU?

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden İsmail Haniye'nin ölümü ile ilgili bir taziye mesajı paylaşmış, ardından Instagram bu paylaşıma erişim engeli getirmişti. Bunun üzerine Altun, X hesabından konuya dair yaptığı açıklamasında, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerini kullanmıştı.

2 AĞUSTOS'TA ERİŞİM ENGELLENDİ

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken, engelin ne kadar süreceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.