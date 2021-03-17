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Instagram artık yetişkinlerin gençlere mesaj göndermelerine izin vermeyecek!

17.03.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Instagram artık yetişkinlerin gençlere mesaj göndermelerine izin vermeyecek!

Instagram, platformunu genç kullanıcılar için daha güvenli hale getirmek adına gençler ve yetişkinler arasındaki etkileşimleri sınırlayan yeni politikalar getiriyor. Buna göre, yetişkinlerin onları takip etmeyen 18 yaşın altındaki kişilere mesaj göndermesi engellenecek.

Siber zorbalık ve istismar korkunç bir şekilde, özellikle de sosyal medya platformlarında, günden güne yayılıyor. Artık daha sesli bir tepki verilmesi gereken bu konuda yeni yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Örneğin, Instagram politikasını güncellemeye karar verdi.

INSTAGRAM MESAJ GÖNDERMELERİNİ KISITLAYACAK

Instagram, platformunu genç üyeleri için daha güvenli hale getirmek adına yeni bir politika getirmeye karar verdiğini duyurdu. ''Instagram'da gençleri korumak bizim için önemli'' diyen platform, buna göre, gençleri yetişkinlerin istenmeyen temaslarından korumak için, yetişkinlerin onları takip etmeyen 18 yaşın altındaki kişilere mesaj göndermesini engelleyen yeni bir özellik sunulacak. Daha net ifade etmek gerekirse, bir yetişkin kendisini takip etmeyen bir gence mesaj atmaya çalıştığında, ona DM gönderemeyeceği konusunda bir bildirim alacak. Ayrıca 18 yaş altındaki Instagram kullanıcılarına sürekli DM göndermeye çalışan yetişkinler de artık potansiyel şüpheli olarak gösterilecek.

Instagram yeni polikası

GENÇLER İÇİN DE ÖNLEMLER VAR

Instagram gençleri hesaplarını gizli tutmaya da teşvik edecek. Gençlerin yetişkinlere mesaj atmaya çalıştığı durumlarda güvenlik uyarıları gösterecek olan Instagram, fotoğraf ve video gibi bilgi paylaşımı konusunda da gençleri sık sık uyaracak.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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