Instagram bağlı hesap silme nasıl yapılır? Instagram’a bağlı hesaplar nasıl silinir? İkinci hesap kaldırma işlemi

Instagram kullanıcıları diğer sosyal medya hesaplarını Instagram hesaplarına bağlayarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflemektedir. Bu şekilde etkileşimin de arttığı gözlemlenmektedir. Kullanıcılar hesaplarına bağlı olan diğer sosyal medya hesaplarını bazı durumlarda silmek istemektedir. Instagram’a bağlı olan diğer hesapları silme işlemi oldukça basittir.

Instagram Bağlı Hesap Silme

Instagram kullanıcıları diğer sosyal medya uygulamalarını hesaplarına bağlayarak daha geniş kitleye ulaşmak istemektedir. Bu şekilde daha fazla takipçi kazanılmaktadır. Kullanıcılar belli bir zaman sonra diğer hesapları Instagram hesaplarından kaldırmak istemektedir. Bağlantılı hesap oluşturmak nasıl ki kolaysa bağlantılı hesapları silmek de bir o kadar kolaydır.

Android ve iOS cihazlarınızdan Instagram hesabınızla bağlantılı olan hesapları hızlı bir şekilde silebilmeniz mümkündür. Bunun için aşağıdaki adımları sıralı bir şekilde takip etmek yeterlidir.

Android cihazlardan Instagram'a bağlı hesapları silmek için izlenilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

İlk olarak cihazınızdan Instagram uygulamasına giriş yapınız.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayınız.

Ardından “Ayarlar” bölümüne giriş yapınız. Bu bölümün hemen alt kısmında “Hesaplar merkezi” yer almaktadır. Bu alandan hesap kaldırma işlemlerini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

iOS cihazlardan Instagrama bağlı hesapları silmek için izlenilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

iOS cihazlarda öncelikli olarak Instagram uygulamasındaki çark işaretine tıklamanız gerekmektedir.

Ardından “Ayarlar” bölümüne tıklayınız. Bu bölümde “Bağlantılı hesaplar” kısmı yer almaktadır. Buradan Instagram hesabınızdan kaldırmak istediğiniz sosyal medya uygulamasını seçip ardından “Bağlantıyı kaldır” seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.

Instagram Bağlantılı Hesaplar Nasıl Kaldırılır?

Instagram hesabınıza bağlı olan diğer sosyal medya hesaplarını basit birkaç adım ile kaldırabilmeniz mümkündür.

Öncelikle akıllı telefonlarınızdan Instagram uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir.

Ardından “Ayarlar” bölümüne tıklayıp “Bağlantılı hesaplar” kısmına giriş yapmalısınız.

Bu kısımda Instagram hesabınıza bağlı olan tüm sosyal medya hesaplarını görebilmeniz mümkündür.

Hesabınızdan kaldırmak istediğiniz sosyal medya hesabınıza dokunup ardından “Bağlantıyı kaldır” demeniz yeterlidir.

Bu basit işlem ile hesabınıza bağlı olan tüm sosyal medya hesaplarını kaldırabilirsiniz.

Ayrıca istediğiniz zaman kaldırmış olduğunuz sosyal medya hesaplarını aynı yerden tekrardan ekleyebilirsiniz.

Instagram’dan İkinci Hesap Nasıl Kaldırılır?

Instagram’ın kullanıcılarına sunduğu en önemli avantajlardan biri birden fazla hesabın kullanılmasıdır. Birden fazla hesap kullanan kullanıcılar, bu hesapları bir arada yönetebilmektedir. Bu şekilde bağlı olan hesaplar arasında kullanıcı adı ve şifre yazmadan geçiş sağlanabilmektedir. Kullanıcılar hesaplarına bağlı olan bir diğer sosyal medya hesabını kaldırma ihtiyacı duyabilmektedir. Kaldırma işlemini yapabilmeniz için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

Öncelikli olarak cihazınızdan Instagram’a giriş yapınız.

Ardından profilin üst bölümünde bulunan kullanıcı adına tıklayarak kaldırmak istediğiniz hesabı seçiniz.

İkinci hesaba giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde yer alan üç çizgili alana tıklayınız.

Buradan ayarlar sekmesine geçiş yapınız. Sekmenin hemen alt kısmında "Hesabından çıkış yap" butonu yer almaktadır.

Bu botuna tıklayarak hem hesaptan çıkış yapmış hem de hesabı kaldırmış olursunuz.

Instagram’da Hesap Eklendikten Sonra Nasıl Silinir?

Instagram uygulamasında kullanıcılar kendi hesaplarına başka bir sosyal medya uygulamasını ekleyebilmekte ve bu hesapları sonradan kaldırabilmektedir. Bunun için yapılması gereken işlemler oldukça kolaydır.