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Instagram bayram öncesi sınırları genişletti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Instagram beklenen koronavirüs özelliğini sonunda uygulamasına ekledi. Instagram iOS ve Instagram Android kullanıcıları bundan böyle görüntülü görüşme yaparken 8 kişiyle sınırlı kalmayacak. Böylece aile üyeleri ile bayramlaşmalar, Instagram üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Instagram bayram öncesi sınırları genişletti!

Instagramda görüntülü görüşme yapmak hayal değil. Zira, popüler sosyal medya uygulaması, Tıpkı Facebook, Messenger ve WhatsApp gibi kullanıcılarının görüntülü görüşme yapmasına izin veriyor. Ancak birçok kişi bu özellikten habersiz. Instagram görüntülü görüşmeden haberdar olan kullanıcılar ise özellikle şu sıralar Instagram'da görüntülü görüşme yapma sayılarını oldukça arttırmı durumda. Zira koronavirüs nedeniyle evde kalan Instagram kullanıcıları, her hafta bir kafede buluşup hayata dair yaptıkları sohbetleri Instagram görüntülü sohbete taşıdı. Fakat onların karşılarında çok büyük bir engel vardı. Instagram 8 kişiden fazla kişinin görüntülü toplantı oluşturmasına izin vermiyordu. Bu durum, 9 kişilik arkadaş gruplarında bir kişinin Leyla ile Mecnun'daki yedek Kamil gibi ayrı kalmasına neden oluyordu.

INSTAGRAM MESSENGER ROOMS'A GEÇTİ

Instagram sonunda bu soruna el attı. Aslında sorunun çözümü Instagram'ın çatı şirketi Facebook'tan geldi. Facebook'un geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu Zoom rakibi Messenger Rooms uygulaması, Instagram görüntülü görüşmeye entegre edildi. Bu karar sayesinde Instagram kullanıcıları, Messenger'a bağlanarak 50 kişiye kadar görüntülü toplantılar yapabiliyor. Kimse yedek Kamil olmuyor.

KAYIT ŞARTI YOK

'Ama benim Messenger'ım yok ki' diyorsanız bu da Instagram için sorun değil. Zira Messenger Rooms bağlantısını kullanabilmek için Messenger'a kayıt olmanız gerekmiyor. Instagram tüm bunları Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videolarda da adım adım anlatmakta. Dilerseniz o videoyu şöyle bir izleyelim.

Videoda pek bahsedilmese de yapmanız gereken bir işlem daha var. O da Messenger'ı telefonunuza indirmek. Messenger olmadan Instagram'daki Messenger Rooms bağlantısı çalışmıyor. Eğer Messenger'ı indirdiyseniz bayram sabahı tüm akrabalarınızı Messenger Rooms'ta toplayıp, hepsiyle aynı anda bayramlaşabilirsiniz. Harçlık işi ise sizin yeteneğinize kalmış.

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