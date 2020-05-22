Instagram bayram öncesi sınırları genişletti!

Instagramda görüntülü görüşme yapmak hayal değil. Zira, popüler sosyal medya uygulaması, Tıpkı Facebook, Messenger ve WhatsApp gibi kullanıcılarının görüntülü görüşme yapmasına izin veriyor. Ancak birçok kişi bu özellikten habersiz. Instagram görüntülü görüşmeden haberdar olan kullanıcılar ise özellikle şu sıralar Instagram'da görüntülü görüşme yapma sayılarını oldukça arttırmı durumda. Zira koronavirüs nedeniyle evde kalan Instagram kullanıcıları, her hafta bir kafede buluşup hayata dair yaptıkları sohbetleri Instagram görüntülü sohbete taşıdı. Fakat onların karşılarında çok büyük bir engel vardı. Instagram 8 kişiden fazla kişinin görüntülü toplantı oluşturmasına izin vermiyordu. Bu durum, 9 kişilik arkadaş gruplarında bir kişinin Leyla ile Mecnun'daki yedek Kamil gibi ayrı kalmasına neden oluyordu.

INSTAGRAM MESSENGER ROOMS'A GEÇTİ

Instagram sonunda bu soruna el attı. Aslında sorunun çözümü Instagram'ın çatı şirketi Facebook'tan geldi. Facebook'un geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu Zoom rakibi Messenger Rooms uygulaması, Instagram görüntülü görüşmeye entegre edildi. Bu karar sayesinde Instagram kullanıcıları, Messenger'a bağlanarak 50 kişiye kadar görüntülü toplantılar yapabiliyor. Kimse yedek Kamil olmuyor.