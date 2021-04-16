Instagram beğeni gizleme konusunda kararlı

Önceki yinelemelerde olduğu gibi, değişiklik yalnızca Instagram kullanıcılarının küçük bir alt kümesine sunulacak. Buna göre uygulama, kullanıcılara hangi beğenileri gizlemek istediklerini seçme olanağı verecek. Artık kullanıcılar kendi gönderilerindeki benzer sayıları gizleme veya gönderilerdeki benzer sayıları diğer herkesten gizleme seçeneklerine sahip olacaklar. Kullanıcılar aynı zamanda beğenilerin normal şekilde görünmesini sağlama seçeneğine de sahip olacaklar. Bu, Instagram’ın geçen ay kısaca ve “istemeden” özelliği çok daha fazla kişi için açtığı zaman yaygın eleştirilere yanıt olarak geliştirdiği bir özellik.

Instagram, gizleme beğenilerini daha kalıcı bir özellik haline getirmeyi planladığını belirtmedi. Ancak şirket yöneticileri, özellikle genç kullanıcılar için uygulamanın internetteki baskıyı azaltma çabası hakkında defalarca olumlu konuştu. En son güncelleme, Instagram’ın 13 yaşından küçük çocuklar için uygulamasının yeni bir sürümünü de araştırmasıyla birlikte geliyor. Bu proje hala erken aşamalarda olsa da, uygulamanın bağımlılığa yönelttiği konusu gündemde olduğu için erkenden uygulamaya alındı.