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Instagram beğeni gizleme konusunda kararlı

16.04.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram, yaklaşık iki yıldır beğeni sayılarını gizlemeyi deniyor. Ancak şirket, bu özellik için ne planladığını veya uzun süredir devam eden testten ne öğrendiğini kamuoyuna çok az söyledi. Bugün şirket bu çabayla ilgili bir güncelleme yapıyor ve deneye yeni bir ince ayar ekliyor.

Instagram beğeni gizleme konusunda kararlı

Önceki yinelemelerde olduğu gibi, değişiklik yalnızca Instagram kullanıcılarının küçük bir alt kümesine sunulacak. Buna göre uygulama, kullanıcılara hangi beğenileri gizlemek istediklerini seçme olanağı verecek. Artık kullanıcılar kendi gönderilerindeki benzer sayıları gizleme veya gönderilerdeki benzer sayıları diğer herkesten gizleme seçeneklerine sahip olacaklar. Kullanıcılar aynı zamanda beğenilerin normal şekilde görünmesini sağlama seçeneğine de sahip olacaklar. Bu, Instagram’ın geçen ay kısaca ve “istemeden” özelliği çok daha fazla kişi için açtığı zaman yaygın eleştirilere yanıt olarak geliştirdiği bir özellik.

Instagram, gizleme beğenilerini daha kalıcı bir özellik haline getirmeyi planladığını belirtmedi. Ancak şirket yöneticileri, özellikle genç kullanıcılar için uygulamanın internetteki baskıyı azaltma çabası hakkında defalarca olumlu konuştu. En son güncelleme, Instagram’ın 13 yaşından küçük çocuklar için uygulamasının yeni bir sürümünü de araştırmasıyla birlikte geliyor. Bu proje hala erken aşamalarda olsa da, uygulamanın bağımlılığa yönelttiği konusu gündemde olduğu için erkenden uygulamaya alındı.

Ayrı olarak, Facebook da bu deneyin bir sürümünü test edecek. Sosyal medya devi ana platformuna “benzer bir deneyim” getirmeyi planlıyor. Sosyal ağ, Avustralya’da beğenileri gizlemeyi denedi, ancak şimdiye kadar bunu daha geniş bir alana yaymadı. Şirketin bir sözcüsü yaptığı açıklamada, yeni test hakkında paylaşılacak çok şey olduğunu duyurdu.

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