Instagram beğeni sayıları görülmüyor denmişti! Meğer yanlışlıkla yapılmış

'Instagram beğeni sayılarını gizleyecek' bilgisi geleli bir yılı geçti. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması, geçtiğimiz dönemde takipçilerin bir gönderinin aldığı toplam beğeni sayısını göremeyeceğini ancak hesabın sahibinin beğeni sayılarını görebileceğini söylemişti. 2019'da şirket, Kanada'daki sınırlı sayıda hesaptan beğeni sayısını kaldırmaya başlayacağını da belirtmişti. Bu özellik, ülkemizdeki birçok kullanıcı tarafından da test edilmeye başlanmıştı. Fakat pek çok Instagram kullanıcısı dün itibarıyla ilginç bir olay ile karşılaştı.

INSTAGRAM BEĞENİ SAYILARI GÖRÜNMÜYOR DEDİLER

Instagram kullanıcıları, gönderilerdeki beğeni sayılarını göremediklerini bildirmeye başladılar. Kullanıcılar, beğeni sayısının yerine, gönderiyi beğenin bir kişinin adını ve ''diğer kişiler'' etiketini gördüğünü bildirdi. Kullanıcılar bunun, daha önce testleri başlayan sürecin bir parçası olduğunu sandı. Tahminlerin bir kısmı doğru olsa da gerçek çok başkaydı.

'TESTE İSTEMEDEN DAHA FAZLA KİŞİ EKLEDİK'

CNN Business'a açıklama yapan Facebook'un sözcüsü, "Gönderilerdeki beğenileri gizlemek için yeni bir deneyimi test ediyoruz" diyerek test sürecini doğruladı. Fakat işin aslı açıklamanın bu kısmından sonra anlaşıldı. Zira sözcü açıklamasının devamında, ''"Bugün teste istemeden daha fazla kişi ekledik, - ki bu bir hataydı - bu sorunu gideriyoruz ve beğeni sayılarını bu kişilere mümkün olan en kısa sürede geri yüklüyoruz." dedi. Yani Instagram'da beğeni sayılarını göremeyen çoğu kişi, Instagram tarafından yanlışlıkla bu yöndeki bir teste eklenmişti. Bu açıklama ile Instagram'ın gönderilerdeki beğeni sayılarını gizlemek için çalışmalar yürütmeye devam ettiği de ortaya çıkmış oldu.

